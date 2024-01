Finances publiques : Le HCP prévoit un déficit budgétaire à près de 4,5% du PIB en 2024

Dans le détail, les dépenses ordinaires devraient se situer aux alentours de 20% du PIB en 2024, en raison principalement de la baisse prévue de la charge de compensation qui devrait atteindre près de 1,2% du PIB en 2024, indique le HCP dans son Budget économique prévisionnel 2024, ajoutant que les dépenses d’investissement devraient atteindre près de 6,6% du PIB. Les recettes ordinaires devraient enregistrer une progression pour atteindre 21,8% du PIB, suite à l’accroissement prévu des recettes fiscales et non fiscales.

Le HCP fait aussi savoir que le financement des besoins de l’Etat, en liaison avec le vaste programme d’aide sociale et les investissements en infrastructure, devrait nécessiter une mobilisation importante des ressources financières interne et externe, au moment où l’augmentation de l’encours de la dette et de son coût devrait conduire à une tendance haussière des dépenses liées aux services de la dette.

En effet, les charges en intérêts devraient avoisiner 38,8 Mrds DH en 2024, en hausse de plus de 12 MMDH par rapport à la moyenne de la période 2014-2022 et de 8 Mrds DH par rapport à l’année 2023. Dans ces conditions, la dette globale du Trésor devrait atteindre 72,4% du PIB en 2024, soit 54,5% du PIB pour la composante intérieure et 17,9% du PIB pour celle extérieure. Tenant compte du ratio de la dette extérieure garantie à 12,8% du PIB, la dette publique globale devrait atteindre 85,2% du PIB en 2024 (1.300 Mrds DH) au lieu de 85,6% en 2023. Aussi le renversement de cette tendance à la hausse de la dette devrait nécessiter un intérêt crucial pour stabiliser la situation financière du pays et se prémunir contre les fluctuations du système financier international, évitant la dépendance excessive aux bailleurs de fonds extérieurs.