Finances Publiques : Creusement du déficit budgétaire à fin mai 2023

Dans un contexte toujours marqué par la poursuite des pressions inflationnistes et le resserrement des conditions de financement aussi bien à l’échelle internationale que nationale, l’évolution des finances publiques du Royaume résulte d’un côté de la hausse de +4,1% des recettes ordinaires à 123,3 Mrds DH, résultant notamment de la progression de +4,8% des recettes fiscales à 109,1 Mrds DH, la baisse de -0,8% des recettes non fiscales à 12,4 Mrds DH et de l’amélioration de +6,3% des recettes de certains CST à 1,7 Mrds DH. Et de l’autre côté, de l’accroissement de +11,8% des dépenses globales (y compris SEGMA et CST) à 147,8 Mrds DH contre 132,3 Mrds DH.

Partant, ces évolutions des recettes et dépenses ordinaires se sont traduites par un solde ordinaire négatif de -2,6 Mrds DH à fin mai 2023. De leur côté, les comptes spéciaux du Trésor ont dégagé un solde excédentaire de 16,2 Mrds DH contre 21,1 Mrds DH à fin mai 2022.

Enfin et compte tenu de ces éléments ainsi qu’une réduction des opérations en instance à -1,9 Mrds DH, la situation des charges et ressources du Trésor affiche un besoin de financement de l’ordre de l’ordre de -26,5 Mrds DH.