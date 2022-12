Faurecia : Accord pour la création d’une nouvelle usine

Un protocole d’accord relatif à la création d’une nouvelle usine de découpe, animation et production des coiffes textiles et cuir pour les sièges automobiles, a été signé en fin de semaine dernière à Casablanca, par Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du commerce, et Taoufik Laamiri, Directeur général des opérations de Faurecia au Maroc et en Tunisie.