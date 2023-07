Face aux prix qui flambent : Les Britanniques dans une mauvaise passe

Un Britannique sur cinq ne parvient plus à rembourser ses dettes ou ses factures selon Debt Justice, organisation caritative. Un nombre qui a augmenté de près de 70% en six ans.

Parmi les raisons qui expliquent cette véritable « épidémie » de surendettement : l’inflation et l’augmentation générale des prix, la hausse des taux d’intérêt et des crédits immobiliers. Dans son étude parue dimanche, l’ONG donne l’exemple de cette employée d’un centre communautaire, qui, après un problème de santé, a dû se mettre en arrêt de travail et a accumulé près de 20 000 euros de dettes. Et ne parvient plus à rembourser.

L’ONG réclame au gouvernement l’effacement des dettes « impossibles à rembourser » et d’avantage d’aides pour les ménages en défaut de paiement. D’autres associations ont déjà dénoncé le manque de régulation du secteur de l’emprunt. Et surtout, la présidente de Debt Justice indique qu’« il faut arrêter d’ignorer le problème et commencer à hausser les salaires ». Ce que le gouvernement et la Banque d’Angleterre refusent pour l’instant, estimant que si les entreprises paient plus leurs employés, cela risque de renforcer l’inflation, qui dépasse les 8%.