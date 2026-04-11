Face aux chocs énergétiques : La Banque Mondiale expose les vulnérabilités du Maroc

Le Maroc ne figure pas parmi les économies directement affectées par le conflit déclenché début 2026 au Moyen-Orient. Pourtant, dans sa mise à jour économique consacrée à la région MENA élargie, la Banque mondiale souligne que le Royaume reste exposé aux répercussions d’un choc dont les effets dépassent largement les zones de confrontation.

La première ligne de transmission passe par les marchés énergétiques. La hausse brutale des prix du pétrole et du gaz, alimentée par les perturbations de l’offre mondiale, se répercute directement sur les pays importateurs, dont le Maroc. Cette situation se traduit par un alourdissement de la facture énergétique, susceptible de peser sur les équilibres extérieurs et de nourrir des tensions inflationnistes.

Dans ce contexte, les autorités sont confrontées à des arbitrages délicats. Faut-il absorber une partie du choc pour préserver le pouvoir d’achat, au risque d’accentuer les pressions budgétaires, ou laisser jouer les mécanismes de marché, avec des répercussions directes sur les prix à la consommation ? Le rapport met en évidence ces dilemmes auxquels sont confrontés l’ensemble des importateurs d’énergie de la région.

Au-delà de l’énergie, l’incertitude géopolitique pèse également sur les perspectives économiques globales. Le ralentissement attendu de la croissance mondiale, conjugué à une aversion accrue au risque, pourrait affecter les flux d’investissement et la demande extérieure adressée au Maroc, notamment en provenance de ses principaux partenaires européens. À cela s’ajoutent des effets indirects sur certains secteurs sensibles aux cycles internationaux, comme l’industrie ou le tourisme.

Pour autant, la Banque mondiale ne classe pas le Maroc parmi les économies les plus fragiles de la région. Contrairement à des pays fortement dépendants des transferts des travailleurs expatriés dans les pays du Golfe ou du tourisme régional, le Royaume présente une exposition plus modérée à ces canaux. Cette position intermédiaire lui confère une certaine capacité d’absorption des chocs, sans toutefois l’en prémunir totalement.

C’est sur le terrain structurel que le rapport apporte un éclairage plus favorable. L’institution met en avant le parcours industriel du Maroc, en particulier dans le secteur automobile, présenté comme un exemple de politique industrielle efficace. Entre 2012 et 2024, la production du secteur a enregistré une croissance moyenne d’environ 14 % par an, illustrant la montée en puissance du Royaume dans les chaînes de valeur internationales.

Cette dynamique est loin d’être anodine. Elle traduit une transformation progressive du modèle économique, fondée sur le développement de filières exportatrices compétitives et sur une meilleure intégration industrielle. Pour la Banque mondiale, ce type d’évolution constitue un levier essentiel pour renforcer la résilience économique face aux chocs externes.

Mais cette transformation reste inachevée. Le rapport insiste, en creux, sur les limites du modèle actuel. Malgré les progrès industriels, la dépendance du Maroc aux importations d’énergie demeure élevée, ce qui l’expose mécaniquement aux fluctuations des marchés internationaux. Dans un contexte de volatilité accrue, cette vulnérabilité structurelle agit comme un facteur de fragilisation des équilibres macroéconomiques.

Plus largement, l’analyse de la Banque mondiale s’inscrit dans une réflexion régionale sur la nécessité de diversifier les économies et de renforcer leur base productive. Si les politiques industrielles gagnent en importance dans de nombreux pays, leur efficacité dépend de leur capacité à s’adapter aux contraintes locales, à mobiliser le secteur privé et à éviter les effets de rente.

Le Maroc apparaît, dans cette lecture, comme un cas à part : engagé dans une trajectoire de transformation, mais encore tributaire de facteurs exogènes qui limitent pleinement les gains attendus. Entre résilience relative et dépendance persistante, le diagnostic posé par la Banque mondiale souligne moins une fragilité immédiate qu’un défi de long terme.