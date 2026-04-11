Marché de l’emploi : Une reprise saluée par A. Akhannouch

Cette réunion a permis de constater la nette amélioration enregistrée au niveau du marché du travail dans le Royaume, avec des indicateurs positifs. L’économie nationale a ainsi connu la création de 850.000 postes d’emploi dans les secteurs non agricoles, avec une moyenne annuelle de 170.000 postes d’emploi crées, sur la période 2021/2025, indique la présidence du gouvernement.

En cas de poursuite de la dynamique enregistrée au cours de l’année 2025, marquée par la création de 233.000 postes d’emploi, il est attendu la création de plus de 1 million de postes d’emploi à la fin de l’année 2026, sans prendre en considération les postes perdus par le secteur agricole du fait de la sécheresse.

Au cours de cette réunion présidée par Aziz Akhannouch, les secteurs concernés ont présenté les avancées réalisées en matière de mise en œuvre des différents programmes en relation avec la feuille de route du secteur de l’emploi, notamment les secteurs de l’agriculture et du tourisme.

Les activités agricoles ont connu au cours de l’actuelle campagne, une dynamique marquée par la création de 365 millions de journées de travail, en hausse de 7% par rapport à la campagne précédente.

Pour sa part, le secteur du tourisme a enregistré des résultats en dépassement des prévisions pour l’année 2026, avec la création de 92.000 postes d’emploi, au lieu des 80.000 prévus.

Concernant le régime de soutien dédié aux TPME, 170 demandes de projets ont été déposées, essentiellement dans les secteurs de l’industrie, de l’accueil et de la restauration. Un total de 21 projets ont été approuvés, représentant des investissements de 312 millions de dirhams, auxquels ont été accordés 49 millions de dirhams dans le cadre du soutien aux projets.

La réunion a également permis d’examiner les mesures visant à assurer des conditions favorables à la contribution des TPME dans les secteurs de l’équipement et de l’habitat à la dynamisation de l’emploi au niveau territorial, et la facilitation de l’accès de ces entreprises aux marchés publics. La réunion a par ailleurs permis d’aborder l’ouverture des programmes de promotion de l’emploi à de nouveaux secteurs au profit des jeunes non diplômés, à travers les programmes « Idmaj » et «Tahfiz », en plus du lancement du programme « Tadarouj », qui vise la généralisation de la formation par apprentissage dans les différents secteurs productifs et de services, de manière à placer 100.000 stagiaires annuellement au cœur de la transformation économique et sociale que connait le Royaume.

Ont également été mises en lumière les mesures gouvernementales visant à lutter contre la déperdition scolaire et la réduction du nombre des élèves en arrêt de scolarité, à travers le renforcement des collèges de l’excellence et l’élargissement du concept des écoles de la deuxième chance.

Dans le cadre du programme relatif aux crèches, la réunion a permis de relever la création de 40 crèches pilotes, auxquelles s’ajouteront 20 crèches supplémentaires. Ce programme vise à aplanir les entraves liées à l’accès de la femme au marché du travail, et permettre à la femme active de concilier entre ses engagements professionnels et ses responsabilités familiales.

Sur la base de ces indicateurs positifs, le Chef du gouvernement a relevé que la mise en œuvre des programmes adoptés dans le cadre de la feuille de route du secteur de l’emploi évolue sur la bonne voie, appelant les différents secteurs à mettre l’accent sur la convergence et à veiller à accélérer la cadence de mise en œuvre des programmes, conformément aux objectifs arrêtés à aux échéanciers fixés, particulièrement les programmes dédiés aux jeunes, aux femmes et aux TPME en milieu rural.