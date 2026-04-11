Economie numérique : Coopération stratégique scellée entre l’ADD et Concentrix

Cette convention-cadre traduit la volonté des deux parties de mutualiser leurs atouts respectifs pour produire un impact concret et durable sur l’économie numérique nationale. Pour Concentrix Maroc, acteur international de l’expérience client et des solutions technologiques innovantes présent au Maroc depuis plusieurs années, il s’agit de franchir une nouvelle étape dans son engagement en faveur de l’écosystème numérique local.

« Notre présence à GITEX Africa Morocco est le reflet d’un engagement stratégique de long terme envers le Maroc. Ce partenariat avec l’ADD nous permet de conjuguer notre expertise en transformation digitale et en expérience client avec les ambitions nationales portées par Digital Maroc 2030. Ensemble, nous créons les conditions d’une digitalisation plus inclusive, plus innovante et résolument tournée vers l’avenir », a fait savoir Redouane Mabchour, Directeur Général de Concentrix Maroc.

La convention s’articule autour de cinq axes stratégiques complémentaires. Sur le volet de l’entrepreneuriat et de l’innovation, Concentrix mobilise son infrastructure TEKLAB , son espace dédié à l’expérimentation technologique pour l’incubation et l’accélération de startups accompagnées par l’ADD, avec un accès facilité à l’écosystème clients et investisseurs de Concentrix.

Sur le plan du développement des compétences, Concentrix apportera son expertise métier aux plateformes nationales de formation digitale, notamment sur des thématiques à forte valeur ajoutée comme l’expérience client, la conduite du changement et les technologies émergentes. Les deux parties co-organiseront par ailleurs des événements techniques, webinaires, workshops, hackathons pour dynamiser l’écosystème digital.

L’inclusion numérique constitue un troisième pilier fondamental, avec des programmes de mécénat de compétences ciblant les populations prioritaires des deux organisations. Enfin, dans le domaine de la digitalisation des services publics(E-GOV), Concentrix s’engage à contribuer à l’amélioration de l’expérience usager (Citizen Experience), à l’optimisation des centres de contact publics et au déploiement de solutions pilotes intégrant l’intelligence artificielle dans la gestion des requêtes administratives.

« Ce partenariat illustre notre engagement à renforcer les synergies entre acteurs publics et privés pour stimuler l’innovation digitale au Maroc. En mobilisant des dispositifs comme l’incubation, la formation et l’expérimentation technologique, nous contribuons à faire émerger un écosystème numérique plus dynamique et compétitif » Amine El Mezouaghi, DG de l’Agence de Développement du Digital (ADD).

La mise en œuvre de la convention sera pilotée par un Comité de suivi et de coordination, dont les membres seront désignés dans le mois suivant la signature. Ce comité se réunira semestriellement pour évaluer l’avancement des actions, valider le plan d’actions annuel et proposer de nouvelles initiatives.