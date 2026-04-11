Facturation électronique : Sage au chevet des entreprises marocaines

Alors que plusieurs pays d’Afrique francophone accélèrent la mise en place de cadres réglementaires en la matière, le Maroc s’apprête à franchir une étape décisive avec l’introduction progressive de ce dispositif à l’horizon 2026. Cette évolution impose aux entreprises, en particulier aux PME, d’adapter leurs outils et leurs processus afin de répondre aux nouvelles exigences de conformité, de traçabilité et de digitalisation.

Dans ce contexte, Sage se positionne comme un partenaire de référence en proposant un accompagnement global. L’objectif ne se limite pas à fournir des solutions technologiques, mais consiste à guider les entreprises tout au long de leur transformation, depuis l’analyse des besoins jusqu’à la mise en œuvre opérationnelle et le suivi dans la durée.

La généralisation de la facturation électronique s’accompagne en effet de défis multiples : fiabilité des données, interopérabilité des systèmes, sécurisation des flux ou encore respect des obligations réglementaires. Pour les entreprises, l’enjeu est désormais d’anticiper ces changements afin d’en faire un levier de performance et de compétitivité.

S’appuyant sur son expérience dans des marchés africains déjà engagés dans cette transition, comme la Tunisie ou la Côte d’Ivoire, Sage capitalise sur des retours d’expérience concrets pour mieux accompagner les acteurs économiques marocains.

Dans cette dynamique, le groupe renforce également son écosystème en intégrant un nouveau partenaire technologique, avec l’ambition de proposer un accompagnement plus complet et plus opérationnel, notamment pour les PME.

À travers sa participation au GITEX Africa, Sage entend ainsi sensibiliser les entreprises aux enjeux de la facturation électronique et encourager une transition anticipée et maîtrisée. Une démarche qui s’inscrit dans un environnement où la conformité devient un levier stratégique et où la capacité d’adaptation constitue un facteur clé de réussite.