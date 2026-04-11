A la veille du déplacement de D. Trump en Chine : Pékin proclame au large de Shaghaï une zone d’exclusion aérienne de 40 jours

Une zone d’exclusion aérienne, décrétée sans aucune explication. Cette mesure, appelée Notam (pour Notice to Airmen), est généralement prise pour des raisons militaires. Lorsqu’un pays conduit des exercices, cette notice permet aux autorités de se réserver des espaces aériens pour des tirs de roquettes, des essais balistiques ou des manœuvres.

Mais alors que la mesure n’est habituellement prise que pour quelques jours, les autorités chinoises ont réservé des zones pour quarante jours sans en préciser la raison. Les regards se tournent évidemment vers Taïwan, l’île de fait indépendante que Pékin souhaite récupérer. D’autant que les vols presque quotidiens de l’armée chinoise autour de l’île se sont subitement arrêtés il y a quelques semaines avant de reprendre.

Mais difficile d’imaginer Taipei être au cœur de la décision. D’abord car la leader de l’opposition taïwanaise est actuellement en visite en Chine, mais surtout car les zones concernées en mer Jaune, semblent plutôt se diriger vers le Japon. À l’heure où les relations entre Tokyo et Pékin sont particulièrement mauvaises.

Pour l’instant rien ne lie cette restriction aérienne à des manœuvres militaires. Mais l’armée chinoise a jusqu’au 6 mai pour faire usage de la zone. Quelques jours avant l’arrivée prévue de Donald Trump en Chine.