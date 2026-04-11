Marathon des Sables : M. El Morabity reste aux commandes

Après avoir repris les commandes, il a atteint la ligne d’arrivée au bout de 3h08min07s. Son frère, Rachid, est deuxième (3h12min24s), tandis que Ludovic Pommeret complète le podium (3h13min23s). Selon les organisateurs, « les écarts se sont progressivement creusés, atteignant 34 minutes entre les dix premiers à l’arrivée ».

Chez les femmes, Maryline Nakache s’est imposée de nouveau (4h03min03s). Magdalena Boulet la suit (4h28min18s), tandis qu’Aziza El Amrany (4h36min52s) a clôturé le podium.

Au classement général, M. El Morabity reste en tête (19h11min02s), suivi de Rachid El Morabity (19h33min44s) et de Ludovic Pommeret (19h41min57s). La dernière étape départagera les coureurs.