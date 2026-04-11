Home SportsAthlétismeMarathon des Sables : M. El Morabity reste aux commandes
AthlétismeMarathonMarathon des sablesSports

Marathon des Sables : M. El Morabity reste aux commandes

by Perspectives Med
written by Perspectives Med 0 comments
Marathon des Sables : M. El Morabity reste aux commandes

Après avoir repris les commandes, il a atteint la ligne d’arrivée au bout de 3h08min07s. Son frère, Rachid, est deuxième (3h12min24s), tandis que Ludovic Pommeret complète le podium (3h13min23s). Selon les organisateurs, « les écarts se sont progressivement creusés, atteignant 34 minutes entre les dix premiers à l’arrivée ».

Chez les femmes, Maryline Nakache s’est imposée de nouveau (4h03min03s). Magdalena Boulet la suit (4h28min18s), tandis qu’Aziza El Amrany (4h36min52s) a clôturé le podium.

Au classement général, M. El Morabity reste en tête (19h11min02s), suivi de Rachid El Morabity (19h33min44s) et de Ludovic Pommeret (19h41min57s). La dernière étape départagera les coureurs.

You may also like

Marathon des Sables : M. El Morabiy s’illustre dans la la 4ème étape

Marathon des Sables : R. El Morabity domine la 3è étape

CAN U17 : Le Maroc placé dans un groupe relevé

CAN 2027 : Rendez-vous est pris pour le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie

Marathon des Sables : Les Marocains restent en tête

Marathon des Sables : Marocains et Français se disputent le podium de la 1ère...

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.