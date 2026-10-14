F-Z. El Mansouri reçue par le Roi : La configuration du prochain Exécutif au centre de l’audience

Lors de cette rencontre, F-E. El Mansouri a informé le souverain des étapes franchies dans la constitution du gouvernement.

Le Roi Mohammed VI a profité de l’occasion pour exprimer ses vœux de succès à la cheffe du gouvernement désignée, insistant sur le fait que la période à venir nécessite une mobilisation accrue et une action gouvernementale sérieuse et responsable, afin de répondre aux enjeux, défis, et attentes à tous les niveaux.

L’audience royale s’inscrit dans les prérogatives constitutionnelles du Roi, soulignant son engagement à garantir le bon fonctionnement des institutions. Elle confirme, sans doute, que la liste des ministrables ayant transité par le Palais Royal n’aura pas été agréée. F-Z. El Mansouri devra donc revoir sa copie en choisissant d’autres calibres du prochain Exécutif appelé à relever les défis que la période exige.

L’autre message royal

Par ailleurs, le Souverain a adressé un message de félicitations à Ahmed Touizi à la suite de son élection à la présidence de la Chambre des Représentants, dans lequel il lui a exprimé ses chaleureuses félicitations et ses vœux de plein succès dans l’exercice de ses nouvelles missions parlementaires.

Dans son message, le Souverain a dit souhaiter que la confiance placée en A. Touizi pour occuper ce haut poste constitutionnel ainsi que la longue expérience parlementaire qu’il a accumulée lui seront d’un grand apport pour ne ménager aucun effort, aux côtés de l’ensemble des membres de la Chambre des Représentants, en vue de contribuer avec efficience et efficacité, et dans un esprit de citoyenneté sincère, à la promotion du rendement de cette honorable institution sur le plan d’amélioration et d’accélération de la cadence de l’action législative et de contrôle, tout en veillant à placer l’intérêt suprême de la Nation et des citoyens au-dessus de toute considération, conformément aux exigences de la responsabilité éthique inhérente à la pratique parlementaire afin de s’acquitter pleinement de cette mission.

« Nous prions le Très-Haut de guider vos pas et de couronner de succès vos efforts ainsi que ceux de l’ensemble des membres de la Chambre pour accomplir vos nobles missions », a ajouté le message royal.

A souligner que la carte des responsabilités a été finalisée mercredi 14 octobre 2026, marquant la structuration complète du Bureau ainsi que la répartition de la présidence des neuf commissions parlementaires permanentes entre les différentes forces politiques de la Majorité et de l’Opposition pour la 12e législature.

Au sein du Bureau de la Chambre, le poste de premier vice-président revient à Mustapha Baitas (Rassemblement National des Indépendants-RNI), tandis que Khalid Chennak (Parti de l’Istiqlal-PI) occupe la deuxième vice-présidence et Abdellah Bouanou (Parti de la Justice et du Développement-PJD) la troisième. Les autres postes de vice-présidents sont attribués à Mohamed Ouzzine (Mouvement Populaire-MP) pour la quatrième vice-présidence, Mohamed Mellal (Union Socialiste des Forces Populaires-USFP) pour la cinquième, Mohamed Joudar pour la sixième, Meryem Ouhssan pour la septième et Adel El Bitar pour la huitième vice-présidence.

La gestion administrative et financière du Bureau est confiée à Amina Maelainine (PJD) et Houda El Maghari (PAM) en qualité de questeures, alors que les fonctions de secrétaires sont assurées par Fatima Zohra El Basraoui (RNI), Mbarek Hamia (Istiqlal) et Aziza Beddad (PAM).

Parallèlement, la présidence des neuf commissions permanentes, organes stratégiques d’examen des textes et de suivi des politiques publiques, a fait l’objet d’une répartition globale reflétant la diversité du paysage parlementaire.

La Commission des Affaires étrangères, de la défense nationale et des Marocains résidant à l’étranger est présidée par Mohamed El Gharras (Groupe Constitutionnel Démocratique et Social). La Commission de l’Intérieur, des collectivités territoriales, de la ville et de la politique de la ville revient à Monsef El Tob (Groupe Istiqlalien de l’Unité et de l’Égalitarisme). La Commission de la Justice, de la législation et des droits de l’Homme est attribuée à Mohamed Ghiat (Rassemblement National des Indépendants), tandis que la Commission des Finances et du développement économique est confiée au député El Mhajri (Parti Authenticité et Modernité).

Dans les secteurs sociaux et économiques, la présidence de la Commission des Secteurs sociaux est confiée à Mustapha El Ibrahimi (Parti de la Justice et du Développement), tandis que Mohamed Laaraj (Mouvement Populaire) prend la tête de la Commission des Secteurs productifs. La Commission des Infrastructures, de l’énergie, des mines et de l’environnement est dirigée par Abdelhak Amghar (Union Socialiste des Forces Populaires), et la Commission de l’Enseignement, de la culture et de la communication revient à Hassan Derhem (Parti du Progrès et du Socialisme). Enfin, la présidence de la Commission de Contrôle des finances publiques est attribuée à Hanane El Massi (Parti Authenticité et Modernité).