F. Kishida à Boutcha : Tokyo exprime son soutien à Kiev

Le Premier ministre japonais s’est rendu à Boutcha par le train, en début d’après-midi, mardi, peu après son arrivée à Kiev et avant sa rencontre avec le président Volodymyr Zelensky. La guerre en Ukraine a fait prendre conscience au Japon que ce qui s’y passe peut se produire en Asie. Le Japon se sent menacé par la Chine et la Corée du Nord. Et en cas d’attaque chinoise de Taïwan, le Japon se trouverait en première ligne. La dernière île japonaise tout au sud d’Okinawa est à moins de 100 km de Taïwan.

La guerre en Ukraine force le Japon à augmenter ses dépenses militaires de 60% ces cinq prochaines années, à repenser de manière plus globale sa politique de sécurité, en dépit des contraintes de sa Constitution pacifiste. Les Japonais sont choqués par l’invasion de l’Ukraine et ont accepté d’accueillir des Ukrainiens dans un pays peu ouvert à l’immigration et aux réfugiés.

F. Kishida est le premier chef de gouvernement japonais à se rendre dans une zone de guerre depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le Japon fournit une aide économique importante à l’Ukraine, mais pas d’armes, Constitution pacifique oblige. Il entend jouer un rôle majeur dans le financement et la reconstruction du pays.

L’Ukraine a salué une « visite historique » du Premier ministre japonais, « un signe de solidarité » de Tokyo, après plus d’un an d’invasion russe dans le pays. Après la visite du Premier ministre, le président ukrainien s’est réjoui mardi de discussions « productives » en louant la « volonté très concrète » de Tokyo de « protéger » l’Ukraine face à « la terreur russe ». « Nous sommes reconnaissants envers le Japon pour son solide soutien et sa contribution à notre future victoire », s’est félicitée sur Twitter Emine Djeppar, première adjointe au ministre ukrainien des Affaires étrangères.