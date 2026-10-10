Exportations : La valeur des composants aéronautiques prend son envol

En marge du Salon aéronautique de Marrakech, Mohammed Bellatig, président du GIMAS, a annoncé que l’industrie vise à dépasser la simple production de composants isolés pour se concentrer sur des systèmes aéronautiques plus complexes. Le Maroc pourrait bientôt assembler des moteurs d’avion et des trains d’atterrissage pour « apporter une valeur ajoutée bien plus conséquente qu’actuellement », a-t-il déclaré.

Le géant français de l’aéronautique et de la défense Safran étend sa présence au Maroc avec des usines dédiées à la production de trains d’atterrissage et à l’assemblage de moteurs destinés aux avions Airbus.

Le Maroc ambitionne également de développer la fabrication de drones, domaine que les responsables considèrent comme une continuité de ses compétences aéronautiques. Selon M. Bellatig, le secteur peut compter sur l’expertise acquise dans les matériaux, l’assemblage et l’ingénierie.

Cette ambition a reçu un nouvel élan lors du Salon aéronautique de Marrakech, du 7 au 10 octobre, avec la signature d’un accord avec la start-up française de défense Harmattan AI pour produire des drones d’attaque autonomes à longue portée. Ceux-ci pourront atteindre des cibles jusqu’à 2 000 kilomètres, avec des technologies clés développées et produites localement.

Les autorités marocaines ont également octroyé, ces dernières années, des licences à divers projets de drones locaux ou soutenus par des investissements étrangers, impliquant des entreprises telles que le turc Baykar, fabricant du Bayraktar TB2.

Le secteur regroupe environ 25 000 employés répartis dans quelque 160 entreprises, y compris des fournisseurs pour Airbus, Boeing et Safran.