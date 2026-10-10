Industrie aéronautique : Un opérateur chinois met le cap sur Tanger

Le conseil d’administration a validé ce transfert le 8 octobre, bien que le projet slovaque ait reçu son approbation initiale le 6 février. Hangyu a justifié cette décision par de nouvelles procédures administratives en Slovaquie, qui ont considérablement retardé les autorisations, rendant incertain le calendrier des investissements.

L’usine marocaine produira des pièces forgées destinées à des équipements industriels, via une filiale provisoirement nommée Atlas Advanced Materials. Le financement viendra des fonds propres de l’entreprise et d’autres sources mobilisées, avec des versements en numéraire effectués progressivement, selon l’évolution des travaux.

Hangyu indique que des discussions préliminaires avec les autorités marocaines ont montré que des examens administratifs supplémentaires ne seraient pas nécessaires et que des aides sont déjà en place. Cependant, le projet doit encore obtenir les autorisations chinoises pour les investissements à l’étranger, ainsi que les permis de construire locaux et l’enregistrement de la société.

Un accord foncier préliminaire a été signé, mais aucun achat définitif n’a encore été conclu. Hangyu prévoit de dissoudre sa filiale slovaque, qui n’avait pas encore débuté ses opérations, et la construction de l’usine n’avait pas réellement commencé. Spécialisée dans les pièces forgées de précision pour moteurs d’avion et autres équipements de pointe, Hangyu compte parmi ses clients GE Aerospace, Pratt & Whitney, Safran, Rolls-Royce, Honeywell et Collins Aerospace.