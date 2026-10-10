Sécurité alimentaire : Une subvention de l’USDA dans le pipe

Mise en œuvre par Counterpart International, l’initiative marocaine sera soutenue grâce à la vente de 33 000 tonnes métriques de tourteau de soja et de blé provenant des États-Unis, profitant à environ 5 000 personnes.

Le Maroc fait partie des sept pays bénéficiaires de Food for Progress, aux côtés du Bangladesh, de la Bolivie, de l’Équateur, du Sri Lanka, de la Thaïlande et des Philippines. Ensemble, ces projets porteront sur l’achat de 311 650 tonnes métriques de produits agricoles américains, visant à moderniser les chaînes de valeur agricoles, à renforcer un commerce basé sur la science et les règles, et à développer des partenariats commerciaux fiables.

L’USDA décrit cette initiative comme une aide alimentaire internationale « America First », conçue pour soutenir les populations vulnérables tout en bénéficiant aux agriculteurs américains, étendant l’influence agricole des États-Unis et formant de futurs partenaires commerciaux. « Lorsque nous partageons l’abondance de l’Amérique avec ceux dans le besoin à travers le monde, les producteurs qui rendent cela possible en profitent également », a déclaré Michelle Bekkering, sous-secrétaire adjointe au Commerce et aux Affaires agricoles étrangères. Selon elle, l’approvisionnement et l’acheminement assurés par les États-Unis aideront les nations à passer « de la dépendance à l’autonomie », garantissant ainsi que « chaque dollar du contribuable génère un retour sur investissement pour le peuple américain ».