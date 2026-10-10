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K. Gondrezick brise le silence : A. Hakimi dans la mouise…

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K. Gondrezick brise le silence : A. Hakimi dans la mouise…

Dans la vidéo publiée sur Instagram le 8 octobre mais rapidement supprimée, K. Gondrezick qui a fait la couverture du magazine Playboy, révèle avoir découvert sa grossesse qui daterait de juillet dernier. « J’ai conçu cet enfant pendant la Coupe du monde, quand le Maroc a joué à Houston avec A. Hakimi. » Elle exprime également s’être sentie « manipulée, utilisée, trahie » et dit vouloir « dire [sa] vérité au lieu de protéger des gens » sans fournir plus d’explications.

Si l’authenticité de la vidéo et les affirmations de grossesse et paternité restent à confirmer, des spéculations en ligne lient la supposée rencontre au passage de l’équipe marocaine arrivée le 30 juin à Houston. La sélection nationale y avait joué contre le Canada le 4 juillet en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Des internautes ont également déniché une photo postée le 7 juillet sur le compte Instagram du capitaine des Lions de l’ATlas (supprimée vendredi) le montrant chez K. Gondrezick, en se basant sur une comparaison avec des images tirées du compte Instagram de l’ancienne basketteuse.

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