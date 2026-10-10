Championnats d’Afrique de Triathlon et de duathlon : Les Marocains décrochent 15 médailles dont six en or

Dans le Championnat d’Afrique junior de triathlon, Ziad Bouchikha a obtenu l’argent et Hamza Benkirane le bronze chez les hommes. Du côté féminin, Douaa Azem a décroché l’or, suivie de Hibat Allah Sekkiri avec l’argent et Loujain Guicha avec le bronze.

Au Championnat d’Afrique de duathlon, Mohamed Nemsi a triomphé avec l’or chez les seniors hommes, devant Oussama Nabil, médaillé d’argent. Ghizlane Assou s’est également distinguée en remportant l’or chez les femmes. Dans la catégorie des moins de 23 ans, Abdessamad Hindi a remporté l’or, Hamza El Ouafi l’argent, et Mohamed Amine Ouahris le bronze, tandis qu’Aya Bkhibkhi a décroché l’or et Islam Bkhibkhi l’argent. Chez les juniors, Othmane Omar Koumghar a remporté l’or et Tamim Souiti l’argent.

Majid Amhrouk, président de la Fédération royale marocaine de triathlon, a souligné que ces résultats illustrent les progrès réalisés par cette discipline au Maroc et encouragent le développement des jeunes talents. Ahmed Nasser, président des fédérations arabe et africaine de triathlon, a salué le niveau compétitif des athlètes marocains, ainsi que les nombreuses médailles lors de cette première journée.

Organisée par la Fédération égyptienne de triathlon, cette compétition réunit des athlètes venus de divers pays arabes et africains, et se poursuit jusqu’au 11 octobre, englobant des épreuves de triathlon, d’aquathlon, de duathlon et de relais mixte.