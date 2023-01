eSports : Orange à la recherche des futurs talents

Avec près de 43% des Marocains qui ont moins de 25 ans, Orange Maroc est conscient que le royaume représente un important vivier pour détecter les futurs athlètes eSportifs. En effet, si la très grande majorité des gamers du royaume s’adonnent à leur passion de façon récréative et la plupart de temps sur mobile, plutôt que sur une console ou un ordinateur, de nombreux joueurs marocains sont passés à la vitesse supérieure en se lançant dans les compétitions en ligne d’eSport.

Dans ce contexte, ce secteur est promis à un bel avenir et les différentes données analytiques le présentent comme un fort levier de la transformation digitale avec l’essentiel de cette activité qui se déroule en ligne, à l’image de la précédente édition de la compétition Orange eSport Champions.

En effet, cette première édition qui s’est déroulée en format entièrement digital a été couronnée de succès, en faisant éclore de nouveaux champions marocains pour ces sports électroniques. Ainsi, au bout de 36 semaines de tournoi, la compétition a engagé au cours des 3 saisons programmées plus de 23 000 participants, pour près de 300 heures de streaming, avec à la clé près de 75 000 DH de lots mis en jeu.

Pour cette seconde édition, Orange Esport Champions revient avec 4 nouveaux jeux au programme cette année sur lesquels les meilleurs gamers s’affronteront sur 2 saisons : The King of Fighters XV, Rocket League, PUBG, et Free Fire. Jusqu’au 12 Janvier 2023, près de 700 joueurs sont attendus chaque semaine pour tenter de se qualifier à la grande finale de cette première saison qui se tiendra au Mégarama de Casablanca, les 14 et 15 janvier prochains. Pour cette année, des gains d’une valeur de plus de 120 000 DH sont prévus pour les premiers classés dans chaque catégorie de jeux toutes saisons confondues.

Acteur engagé à multiplier les initiatives pour identifier les meilleurs athlètes esportifs locaux tout en fédérant les communautés de gamers africains, Orange lance aussi en parallèle un tournoi pour qualifier les représentants du Maroc qui vont disputer la finale Panafricaine prévue les 28 et 29 janvier à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Ce tournoi qui s’articulera autour du jeu de football, eFootball PES, et du jeu de combat Street Fighter V prévoit des gains pour les finalistes dès cette étape qualificative. De plus, à l’issue de la finale panafricaine, les premiers classés auront accès à des cashprizes (allant jusqu’à 3000 euros).

Orange Maroc a bien pris soin d’équilibrer le temps de jeu des participants avec la compétition qui est exclusivement ouverte chaque week-end, et ce dès le vendredi à partir de 18h. En tant qu’opérateur engagé à renforcer son positionnement dans le E-sport national, Orange Maroc met aussi à la disposition des gamers marocains le meilleur du très haut débit du royaume, élu meilleur réseau internet fixe, pour vivre une expérience de jeu en réseau de qualité. Rendez-vous majeur du gaming marocain, Orange Esport Champions a pour ambition de devenir la plateforme par excellence du e-sport national en détectant les meilleurs gamers du royaume et en leur permettant de porter haut et fort les couleurs du Maroc à l’international.