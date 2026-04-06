Espace : La Lune toujours convoitée pour ses richesses

Après plusieurs décennies d’accalmie, la Lune revient au centre des priorités des grandes puissances spatiales. Les États-Unis, la Chine et l’Inde s’y intéressent de près, non plus seulement pour des raisons scientifiques, mais aussi pour ses ressources et son potentiel stratégique, rapporte le New York Times. Lors des premières explorations, les missions américaines et soviétiques se concentraient principalement sur la face visible, facilitant les communications avec la Terre. Aujourd’hui, l’attention se déplace vers les pôles et la face cachée, des régions longtemps négligées mais désormais jugées essentielles.

Les pôles lunaires pourraient contenir de la glace dans des cratères en permanence à l’ombre, selon le quotidien américain. Cette ressource représente un atout majeur : elle pourrait fournir de l’eau potable, de l’oxygène et même du carburant pour les fusées. Par ailleurs, la présence d’hélium-3 suscite un intérêt particulier. Extrêmement rare sur Terre et estimé à plusieurs millions de dollars la livre, ce matériau est considéré comme un candidat prometteur pour la production d’énergie par fusion nucléaire.

La face cachée de la Lune offre également des perspectives uniques. Protégée des interférences radio terrestres, elle pourrait accueillir des radiotélescopes particulièrement performants.

Les ambitions des grandes puissances ne se limitent plus à des missions ponctuelles. Toujours selon le New York Times, les États-Unis envisageraient l’installation d’une base près du pôle sud, tandis que la Chine développerait des projets similaires dans la même région. La feuille de route américaine prévoit une transition progressive vers une infrastructure permanente : systèmes énergétiques, réseaux de communication, moyens de transport et même petites centrales nucléaires pourraient être déployés afin de soutenir une présence humaine prolongée.

Le 1er avril, la mission Artemis II a été lancée depuis cap Canaveral. Pendant dix jours, l’équipage doit effectuer un vol autour de la face cachée de la Lune sans alunissage, à une distance d’environ 8 000 kilomètres de sa surface. Quatre astronautes participent à cette mission : trois membres de la NASA — Reid Wiseman, Victor Glover et Christina Koch — ainsi que Jeremy Hansen, représentant de l’agence spatiale canadienne. Ils ont confirmé avoir observé la face cachée du satellite.