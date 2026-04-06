Marathon des Sables : Marocains et Français se disputent le podium de la 1ère étape

Au bout de 35,1 km, Mohamed El Morabity a en effet signé une remarquable entrée en matière (2 h 26 min 29 s). Son frère, Rachid El Morabity, est deuxième avec 2 h 26 min 50 s. Le Français Michael Gras complète le top 3 masculin avec 2 h 31 min 03 s.

Chez les femmes, la Française Maryline Nakache s’est classée première (3 h 04 min 01 s). Elle est suivie de la Marocaine Aziza El Amrany (3 h 09 min 34 s), puis de la Française Agathe Teillet-Magot (3 h 21 min 27 s).

Autant dire que ces premiers résultats «donnent le ton d’une édition qui s’annonce particulièrement disputée», selon les organisateurs. «Avec des écarts serrés et des conditions extrêmes, la lutte pour le titre devrait s’intensifier au fil des étapes», soulignent-ils dans un communiqué.

La concurrence promet d’être rude, surtout que l’édition de cette année réunit «1 500 coureurs représentant 52 nationalités». Issus de l’élite mondiale, ils auront à parcourir «une distance totale d’environ 270 kilomètres, à travers des terrains désertiques particulièrement exigeants», rappelle la source.