Esclavage dans les camps de Tindouf : Le Forsatin met à nu le Polisario

Le forum a précisé dans son rapport dévoilé cette semaine que « la misérable réalité humaine dans les camps a refait surface pour révéler des cas d’injustice et d’esclavage dans les camps », bien que tous leurs habitants « vivent dans toutes sortes de violations ». « Les Noirs vivent dans une réalité plus amère et dure, et souffrent de toutes sortes de discrimination et d’exclusion », dénonce-t-il.

Forsatin a publié un appel de détresse lancé par Salem Ould Abidin, jeune homme souffrant d’esclavage à l’intérieur des camps, considéré comme « l’un des cas documentés d’esclavage connus dans les camps ». Dans un témoignage vidéo, raconte avoir été « empêché de jouir de ses papiers d’identité et d’être enregistré au nom de son vrai père par son maître ». Le jeune a confirmé avoir été menacé de mort et roué de coups par la personne qui l’a asservi, demandant justice et sa libération.

Le forum a souligné que les cas d’esclavage dans les camps sont « nombreux et connus mais restent des tabous qui sont passés sous silence ». Et rappelle que le documentaire australien « The Stolen » avait produit nombre de témoignages sur la souffrance de certains résidents des camps de l’esclavage. L’œuvre avait remporté plusieurs prix dans des festivals internationaux et a participé au Festival international du film de Melbourne. En 2007, le Polisario avait arrêté deux journalistes australiens, Violeta Ayala et Daniel Fallshaw, qui voulaient enquêter sur l’esclavage dans les camps de Tindouf. Ils ont été libérés après une campagne menée par Reporters sans Frontières (RSF) et l’intervention des Nations unies.

Fin décembre dernier, l’association « Liberté et Progrès », active à Tindouf, a dénoncé la poursuite des pratiques de racisme et d’esclavage par les dirigeants du Front Polisario, et a exigé la fin de ces pratiques dégradantes. L’association a organisé un sit-in devant le siège du « ministère de la Culture », tout en rappelant que « les pratiques de l’esclavage, qui sont internationalement criminalisées verbalement en fait et en droit, doivent rester l’objet d’une condamnation permanente par tous ». L’ONG a aussi exigé l’élaboration de lois « pour criminaliser les pratiques d’esclavage », et « des sanctions disciplinaires extrêmes pour les fonctionnaires impliqués » dans cette pratique.

Human Rights Watch (HRW) avait reconnu, en 2014 déjà, que l’esclavage subsiste toujours dans les camps de Tindouf, expliquant que « les victimes dans un certain nombre de cas sont des Sahraouis à la peau foncée », alors que « l’esclavage est pratiqué sous la forme de travail domestique involontaire ».