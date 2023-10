Entrepreneuriat : Inwi lance un podcast dédié avec Mounir Zairig

Ce podcast novateur mettra en avant les “success stories” des startups et des entrepreneurs ayant des startups issues du programme dédié à l’entrepreneuriat “inwi innov”, qui les accompagnent tout au long des trois phases clés notamment celles de l’inspiration, l’incubation et l’accélération, indique un communiqué d’Inwi. Il offrira une plateforme unique aux jeunes et aux aspirants entrepreneurs marocains pour découvrir les parcours inspirants de ceux qui ont su transformer leurs idées novatrices en entreprises à succès, fait savoir la même source.

“Siiir B3id f’mchrou3ek” s’inscrit dans la continuité des efforts de inwi pour la mise en avant et le développement de la nouvelle économie digitale et son soutien à la croissance des startups marocaines. Diffusé à une fréquence bimensuelle, chaque épisode de ce podcast, animé par l’entrepreneur et podcasteur Mounir Zairig, mettra en avant une histoire différente de réussite avec des récits inspirants de défis surmontés, de leçons apprises et de moments-clés conduisant au succès. Le podcast, en format audio et vidéo, accueillera également des experts et des professionnels chevronnés du monde de l’entrepreneuriat et des affaires, qui partageront leurs connaissances pratiques et expertises dans le contexte marocain.

Les auditeurs et les téléspectateurs pourront bénéficier d’informations précieuses sur divers sujets comme la levée de fonds, les brevets d’inventions, la gestion des défis opérationnels et bien plus encore. Chaque épisode durera entre 30 et 40 minutes et offrira un contenu riche et engageant pour les jeunes entrepreneurs pour s’informer et se former. Il sera diffusé sur les plateformes digitales de inwi, ainsi que sur les principales plateformes de streaming audio telles que Spotify, Google Podcasts, Deezer et Apple Podcasts. Cette large distribution garantira que le contenu soit accessible au plus grand nombre d’auditeurs possible, qu’ils soient au Maroc ou ailleurs. “Pour rester à jour avec les dernières histoires inspirantes et les conseils pratiques des entrepreneurs marocains, il est possible de s’abonner dès maintenant au podcast Siiir B3id f’mchrou3ek sur toutes les plateformes de streaming audio”, souligne l’entreprise.