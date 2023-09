Endiguer les effets dévastateurs du séisme : Branle-bas de combat à Rabat

Les opérations de désinfection et de stérilisation des zones sinistrées par le séisme meurtrier qui a frappé la région d’Al Haouz vendredi 8 septembre ont démarré. Parmi les décombres, une escouade du 2ème Bataillon en charge de la mobilisation sanitaire des FAR, accompagnée d’un vétérinaire spécialisé, s’est affairé dans la province Taroudant qui englobe des centaines de douars. Une opération d’ampleur qui se déroulera dans toutes les zones sinistrées par le tremblement de terre.

A Rabat, la troisième réunion de la Commission interministérielle chargée du déploiement d’un programme d’urgence de réhabilitation et d’aide à la reconstruction des logements détruits par le séisme, a été chapeautée par Aziz Akhannouch. Le chef du gouvernement a assuré à cette occasion que l’exécutif menait, au sein de la commission interministérielle, « une réflexion et une action permanentes autour des mécanismes à même d’assurer le bon déroulement de l’opération de reconstruction, qui soit, conformément à la Haute Volonté Royale, en harmonie avec le patrimoine et les caractéristiques architecturales de chaque région », selon un communiqué du département du chef du gouvernement.

Cette réunion, la troisième en une semaine, a permis de faire le point sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du programme d’urgence de réhabilitation et d’aide aux familles et citoyens sinistrés. L’occasion a été propice pour l’examen des mécanismes permettant une mise en œuvre optimale de ce programme, conformément aux instructions royales et en application des mesures relatives à la réhabilitation et à la construction dans les zones sinistrées et ce, dans les meilleurs délais et avec la célérité et l’efficacité nécessaires.

Le chef du gouvernement a affirmé que les commissions techniques s’activent actuellement sur le terrain pour le recensement des logements totalement ou partiellement effondrés. Ces données constitueront une plateforme importante pour déterminer la catégorie de soutien dont bénéficieront les ménages concernés.

Jeudi dernier à Rabat, le roi Mohammed VI a présidé une réunion de travail consacrée à l’activation du programme d’urgence pour le relogement des sinistrés et la prise en charge des catégories les plus affectées par le séisme d’Al Haouz. Le programme octroie une aide d’urgence de 30 000 dirhams aux ménages touchés, une aide financière directe de 140 000 dirhams pour les logements totalement effondrés et de 80 000 dirhams pour couvrir les travaux de réhabilitation des habitations partiellement effondrées.

Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur, Ahmed Toufik, ministre des Habous et des affaires islamique, Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Economie et des finances, Nizar Baraka, ministre de l’Equipement et de l’eau, Chakib Benmoussa, ministre de l’Education nationale, du préscolaire et des sports, Khalid Ait Taleb, ministre de la Santé et de la protection sociale, et Fatim Ezzahra El Mansouri, ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, étaient de la partie. AU même titre que Mohamed Sadiki, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du développement rural et des Eaux et Forêts, Fatima Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Mohammed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Fouzi Lekjaa, ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, ainsi que Radouane Arrach, secrétaire général du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts et Said Layt, directeur du Développement rural et des zones de montagne au ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts.

Les régions solidaires

A signaler que les dons continuent à se déverser dans le Fonds spécial dédié à la gestion des effets du séisme. Ainsi, l’Association des régions du Maroc (ARM) a apporté une contribution financière d’un milliard de dirhams (1 MMDH) provenant du Fonds de solidarité interrégional. Cette initiative a été annoncée, lundi, dans le cadre de la mobilisation nationale en solidarité avec les sinistrés du séisme, à l’issue d’une réunion d’urgence tenue jeudi dernier par l’ARM, en présence des président(e)s des conseils régionaux.

Cette réunion a d’ailleurs été consacrée à l’examen de la situation actuelle et à l’évaluation de l’opération de soutien financier et matériel de la part des conseils régionaux, afin d’étudier les éventuelles mesures à prendre pour contribuer à l’effort de solidarité de manière efficiente, assure le communiqué produit par l’association. Et de rappeler que « les conseils régionaux ont rapidement organisé plusieurs réunions de coordination et de concertation dès le début de la catastrophe, afin de fournir une assistance matérielle et de consacrer une contribution financière à prélever sur les budgets des conseils régionaux », tout en soulignant que « les membres des conseils régionaux ont également contribué par l’équivalent d’un mois d’indemnisation au fonds spécial ».

Un hommage a été rendu aux présidents des régions sinistrées (Marrakech-Safi, Souss-Massa, Drâa-Tafilalet et Béni Mellal-Khénifra) « pour leur engagement total dans les opérations de secours et de solidarité, ainsi que pour les efforts exceptionnels et opérationnels sur le terrain en faveur des personnes touchées, afin de répondre rapidement aux conséquences de cette catastrophe naturelle d’ampleur », relève le communiqué.

Par la même occasion, les présidents des régions ont « salué le grand esprit patriotique et la grande mobilisation des Marocaines et Marocains à l’échelle nationale et internationale, pour leur soutien et leur solidarité avec les victimes de ce drame ».