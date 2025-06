En se frottant à l’Iran : Tel-Aviv perd des plumes, 12 milliards de pertes matérielles...

Le 26 juin 2025, des rapports économiques et médiatiques israéliens ont révélé que la guerre de 12 jours contre l’Iran, déclenchée le 13 juin par une attaque surprise israélienne, a coûté à Israël environ 12 milliards de dollars de pertes directes. Ce conflit, marqué par une escalade fulgurante et un cessez-le-feu négocié sous l’égide des États-Unis le 24 juin, a laissé des séquelles économiques et matérielles considérables. Les coûts incluent les dépenses militaires, les dommages causés par les missiles iraniens, les efforts de reconstruction et les indemnisations pour les civils et entreprises touchés.

s Selon des analystes, ce montant pourrait atteindre 20 milliards une fois évaluées les pertes indirectes, comme le ralentissement du tourisme et de la construction. Le déficit budgétaire israélien devrait grimper à 6 %, dépassant le seuil de 4,9 % fixé par le ministère des Finances. L’opération israélienne, baptisée « Rising lion », visait à neutraliser le programme nucléaire iranien, les fabriques de missiles balistiques et les capacités militaires de Téhéran. Malgré la supériorité technologique d’Israël et le soutien américain, notamment via des frappes sur trois sites nucléaires iraniens (Fordo, Natanz, Ispahan) lors de l’opération « Marteau de minuit » le 22 juin, l’Iran a démontré une résilience inattendue. En riposte, dans le cadre de l’opération « Promesse honnête 3 », l’Iran a réussi à toucher des sites stratégiques israéliens, notamment l’institut Weizmann des Sciences à Rehovot, un centre de recherche clé, la base aérienne de Tel Nof, celle de Nevatim, et le complexe militaire de Kirya à Tel Aviv. La raffinerie de Haïfa a également été durement touchée. Ces frappes, dans lesquelles des missiles hypersoniques ont été utilisés, ont révélé des failles dans les défenses antimissiles israéliennes, malgré le coût élevé de l’interception (jusqu’à 4 millions de dollars). Les dommages matériels côté israélien sont estimés à 1,47 milliard de dollars, avec 240 bâtiments détruits, dont 2 000 appartements. Environ 9 000 personnes ont été déplacées, et 65 000 Israéliens bloqués à l’étranger ont dû être rapatriés.

L’Iran, bien que fragilisé par des sanctions et la chute de ses alliés comme le Hezbollah ou le gouvernement Assad, a su exploiter ses capacités balistiques pour infliger des pertes significatives. Téhéran assure que son savoir-faire nucléaire reste intact, malgré les destructions partielles de ses infrastructures. Ce conflit a également eu des répercussions économiques mondiales, avec une hausse de 10 % des prix du pétrole et des perturbations sur les marchés financiers.

Pour financer la guerre, Israël a requis 40 milliards de shekels (11,7 milliards de dollars) supplémentaires pour ses forces armées, en plus d’une aide américaine de 8,7 milliards. Ces chiffres soulignent la pression sur l’économie israélienne, déjà affaiblie par deux ans de conflits à Gaza et au Liban.

La guerre des 12 jours, bien que brève, a révélé les limites de la supériorité technologique face à la détermination iranienne.