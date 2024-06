En réaction à la mort de l’un de ses commandants : Le Hezbollah pilonne avec force le nord de la Palestine

Le Hezbollah a annoncé dans la nuit de mardi à mercredi le martyre de quatre résistants qui ont succombé mardi dans un raid israélien sur une maison à Jwayya, au sud du Liban. Il s’agit du « commandant moudjahid » Taleb Sami Abdallah (né en 1969 à Adchite), et des « martyrs moudjahids » Mohamad Hussein Sabra, (né en 1973) et originaire de la localité de Hadatha, Ali Salim Safwane né en 1973 à Jwayya, et Hussein Qassem Hmayed, né en 1980 dans la localité de Bint Jbeil. L’Agence nationale d’information (ANI) avait annoncé que trois missiles ont visé la maison dans laquelle ils se trouvaient à Jwayya. Le ciblage a fait 10 tués et blessés.

Depuis ce matin, a rapporté la radio israélienne, les sirènes d’alerte n’ont pas cessé de retentir dans toute la Galilée et des explosions sont entendues partout. Des salves de plus de 100 roquettes et de projectiles tirées depuis le sud du Liban en direction du nord de la Palestine occupée ont fait retentir les sirènes dans 32 colonies, dont Safad, l’est de Haïfa. Même Tabarayya (Tibériade) a été pour la première fois ciblée. L’armée d’occupation en a intercepté certaines mais d’autres se sont écrasées dans plusieurs régions, causant des incendies, notamment à Safed, rapportent les médias israéliens. Ces derniers ont indiqué que les positions visées de 9 :00 du matin à 11 :00 (Heure de Beyrouth), comprenaient la base aérienne de Meron qui a été frappée a plusieurs fois avec des roquettes Katiousha et des obus d’artillerie. Les positions Rweisat al-Qaren, dans les hameaux occupés de Chebaa, Al-Ramtha, dans les collines occupées de Kfrachouba, Al-Sammaqa dans les collines occupées de Kfrachouba et Ramia, n’ont pas été épargnées.

Le Hezbollah a aussi attaqué l’usine israélienne Plasan dans la colonie Sa’sa’, à 12 km de Safed, avec des projectiles de précision. Cette usine est spécialisée dans le blindage et la protection des machines et véhicules militaires israéliens. Comme il a visé le QG du Corps du Nord à la base d’Ein Zeitim avec des dizaines de roquettes Katiouchas outre le QG de réserve du Corps du Nord à la base de réserve de la Division Galilée et ses dépôts à Amiad avec des dizaines de roquettes Katiouchas.

En riposte à l’assassinat dans la localité de Jwayya, la Résistance islamique a revendiqué une attaque contre la caserne de Zariit.

La veille mardi, 10 opérations avaient été réalisées : 5 dans le secteur oriental de la frontière et 5 dans le secteur oriental.

Les médias libanais ont rapporté mercredi que l’armée d’occupation israélienne a bombardé les périphéries des localités de Teir Harfa, al-Jebbine, Beit Lif . Vers 14 :30 (heure de Beyrouth) ont eu lieu les obsèques du commandant martyr Taleb Sami Abdallah, du nom de guerre Abou Taleb, dans la banlieue sud de Beyrouth, avant que sa dépouille ne soit ensuite emmené vers son village natal Adchite où il devrait être enterré. Durant cette festivité, le chef du Bureau exécutif du Hezbollah sayed Hachem Safieddine a prononcé un discours. « L’ennemi commet toujours sa sottise, surtout lorsqu’il croit que l’assassinat des commandants affaiblit la résistance et ses moudjahidines…Si le message de l’ennemi est de saper notre détermination afin que nous reculions dans notre position, alors il doit savoir que notre réponse est définitive et inévitable », a-t-il déclaré.

« Nous avons promis à tous nos martyrs d’avancer avec détermination jusqu’à ce que Dieu nous accorde la victoire ou le martyre promis et durable. Hajj Abou Taleb était un projet de martyre depuis bien longtemps, un héros parmi les héros de juillet 2006 et l’un de ceux qui ont vaincu l’ennemi », a-t-il rappelé.

Le commandant martyr Abou Taleb a été salué par plusieurs factions de la résistance palestinienne. Le Hamas l’a qualifié de « grand commandant de la Résistance islamique ». Le Jihad islamique a salué « sa participation importante et distinguée surtout dans les affrontements héroïques que les combattants du Hezbollah réalisent au sud du Liban pour défendre le Liban, la Palestine et son peuple combattant dans la bande de Gaza et en Cisjordanie ». Les Brigades al-Naser Salaheddine, bras militaire des Comités de la résistance en Palestine, ont également rendu hommage au « martyr moudjahid et grand commandant ». « Bienheureux soient les hommes de Dieu de la Résistance islamique et du Hezbollah, leurs dirigeants, leurs combattants et leur milieu populaire qui joignent les actes aux paroles, au prix d’un lourd tribut sur la voie de la libération d’al-Qods et de sa mosquée Al-Aqsa », a assuré ce groupe dans un communiqué.

Le Hezbollah a aussi rendu compte du martyre du combattant sur la voie d’al-Qods, Bahij Mohamad Hejazi, né en 1981 dans la localité de Haris. Le communiqué indique qu’il été blessé il y a quelques jours et a succombé ce mercredi.