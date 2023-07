En pleine tension dans le Golfe : La marine iranienne renforcée par des missiles « furtifs » :

Une cérémonie a immortalisé l’événement en présence du ministre iranien de la Défense, le général de brigade Mohammad Reza Ashtiani, du commandant de la marine du CGRI Alireza Tangsiri et du commandant adjoint de la marine de l’armée iranienne, l’amiral Hamzeh Ali Kaviani.

Le missile porte le nom de l’ancien chef adjoint des unités de mobilisation populaire irakiennes, Abu-Mahdi al-Muhandis, assassiné avec le haut commandant anti-terroriste iranien, le lieutenant-général Qassem Soleimani, lors d’une frappe de drone américaine ordonnée par l’ancien président Donald Trump près de l’aéroport international de Bagdad en janvier 2020.

Ce missile de croisière, prétendu « furtif », a une portée de plus de mille kilomètres et peut détruire n’importe quelle cible désignée. Il est également capable d’être lancé à partir de divers types de plates-formes maritimes, terrestres et aériennes vers des cibles. Le missile Abu Mahdi a une puissante ogive capable de faire exploser divers navires de guerre, frégates et destroyers en frappant la cible dans différentes directions.

Doté d’un système de navigation combiné robuste et d’un moteur puissant, ce vecteur peut être lancé depuis n’importe quel endroit au plus profond des territoires iraniens pour détruire des cibles navales mobiles. La tête chercheuse du missile possède des systèmes de guidage radar actifs et passifs, ce qui le rend adapté à la guerre électronique, augmente ses capacités furtives et transforme le missile en un « spectre » qui pleut sur la cible sans être détecté.