En dépit de la levée de bouclier des Druzes syriens : Tel-Aviv compte sur l’éolien dans le Golan occupé

I.Ben Gvir avait précédemment déclaré qu’aucun travail n’aurait lieu pendant l’Aïd al-Adha, fête célébrée à la fois par les musulmans et les Druzes. Le ministre d’extrême droite a également adopté une ligne dure à l’égard des manifestations contre le parc éolien. Les travaux seront interrompus pendant la journée de congé au début de la semaine prochaine, et reprendront après cette brève interruption, a ajouté le responsable israélien. « Le projet se poursuivra comme d’habitude. La gouvernance est importante pour nous tous. L’État d’Israël ne s’inclinera pas devant ceux qui lancent des cocktails Molotov », a annoncé I. Ben Gvir sur Twitter, après avoir rencontré le chef spirituel druze Mowafaq Tarif et un conseil communautaire druze. « Je félicite le cheikh et les dirigeants de la communauté qui ont fait preuve de responsabilité et de leadership », a ajouté le responsable isralélien.

Dans une vidéo d’accompagnement mise en ligne par I. Ben Gvir, M. Tarif a déclaré que « la communauté druze est contre la violence, nous condamnons la violence » ajoutant que la communauté prévoyait de poursuivre les discussions sur le projet avec les représentants du gouvernement. « J’espère vraiment qu’au cours de ces jours saints, nous parviendrons à des accords », a-t-il déclaré.

Plus tôt dans la journée de jeudi, I. Ben Gvir aurait annulé la décision de Kobi Shabtai, commissaire de police israélien, qui souhaitait geler le projet. La construction s’est poursuivie jeudi, malgré les bouleversements survenus la veille. Selon plusieurs médias, la police a d’abord ordonné l’arrêt des travaux sur les éoliennes à la suite des manifestations, avant de revenir sur sa décision et d’autoriser la poursuite des travaux. La police israélienne a publié une déclaration démentant ces informations, affirmant qu’une telle décision relevait uniquement de l’establishment politique.

Dans une déclaration faite plus tôt jeudi, I. Ben Gvir, du parti d’extrême droite Otzma Yehudit, a déclaré qu’il avait fait savoir au Premier ministre que les travaux « devaient se poursuivre ». « De toute façon, il n’était pas prévu que les travaux se poursuivent pendant la fête qui a lieu mardi, mais nous ne devons pas céder à la violence et arrêter les travaux avant la fête », a déclaré M. Ben Gvir, faisant référence à l’Aïd al-Adha.

Le site d’information Walla a rapporté que K. Shabtai pensait que les travaux devaient être interrompus immédiatement, au moins jusqu’à la fin de la fête, mais I. Ben Gvir a déclaré au média que « capituler, ne serait-ce qu’une semaine, c’est capituler ». Ben Gvir et Shabtai sont connus pour leurs relations conflictuelles.

Des milliers de résidents druzes du plateau du Golan ont protesté et se sont révoltés mardi et mercredi contre la construction du parc éolien près de la ville de Majdal Shams, brûlant des pneus et lançant des pierres, des feux d’artifice et des cocktails Molotov sur les forces de police massives qui assuraient la sécurité de la zone. Douze policiers ont été blessés et huit manifestants ont été blessés, dont quatre grièvement, l’un d’entre eux ayant été blessé par balle.

Les manifestations se sont déroulées en plusieurs endroits. La police a déclaré qu’elles avaient dégénéré, des masses de personnes bloquant les routes et tentant de prendre d’assaut la position de la police dans la ville de Masade, et certains ont fait usage de tirs réels.

Le ministère israélien de l’énergie a déclaré par le passé que le plateau du Golan, avec son altitude élevée et ses vallées balayées par le vent, était un endroit idéal pour les parcs éoliens. Mais le projet a suscité la colère des villageois druzes, qui y voient une menace pour leur mode de vie agraire, un empiètement sur leurs terres ancestrales et une consolidation de ce qu’ils considèrent comme l’occupation du territoire par Israël. Ils affirment que les poteaux géants et l’infrastructure nécessaire à leur construction les empêcheront de travailler sur leurs parcelles. Ils affirment également que les éoliennes perturberont le lien qui les unit à leur terre, transmise de génération en génération et où les familles se rendent pour respirer de l’air frais et profiter d’un espace vert.

Les propriétaires fonciers qui ont signé des baux avec Energix, société à l’origine du projet, affirment qu’ils n’ont pas été informés des conséquences potentielles de la présence d’éoliennes sur leur parcelle. Ils affirment avoir été tentés par des sommes importantes pour signer ce qu’ils décrivent comme des baux draconiens qui, associés à un boycott de l’entreprise imposé par des chefs religieux influents, ont poussé nombre d’entre eux à se retirer.

Israël a capturé le plateau du Golan à la Syrie lors de la guerre des Six Jours en 1967 et a annexé le territoire en 1981 – une décision qui n’a pas été reconnue internationalement jusqu’à ce que l’administration de l’ancien président américain Donald Trump le fasse en 2019.

Les 26 000 Druzes du Golan ont un statut de résident israélien qui leur donne le droit de voyager et de travailler librement. La région abrite également quelque 22 000 Juifs israéliens et constitue une destination populaire pour les touristes israéliens. Mais la plupart des résidents druzes du Golan ont choisi de ne pas prendre la citoyenneté israélienne – ce qui signifie qu’ils ne votent pas aux élections nationales et n’ont donc pas de représentants élus à la Knesset.