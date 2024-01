EMSI : La Caravane de l’Emploi arrive à Marrakech

Sous le thème « IA Générative : Nouvelles Perspectives sur le Marché du Travail », cette nouvelle édition de la Caravane de l’Emploi est ancrée dans la stratégie de proximité et de collaboration étroite avec le monde de l’entreprise. L’EMSI s’engage à faciliter la rencontre des élèves ingénieurs et des lauréats avec les représentants et les responsables des ressources humaines des entreprises nationales et multinationales.

La Caravane de l’Emploi, initiative phare de l’EMSI, représente une opportunité exceptionnelle pour les étudiants et les lauréats récemment diplômés de décrocher des stages de fin d’études et une première occasion d’emploi. L’étape de Casablanca, couronnée de succès, a accueilli la participation de 86 entreprises renommées, suscitant l’intérêt de plus de 2500 étudiants en quête de stages de fin d’études ou d’opportunités d’emploi. Chaque année, la caravane de l’EMSI vise à favoriser l’insertion des nouveaux lauréats en mobilisant des acteurs professionnels de renom engagés dans la dynamique nationale de promotion de l’emploi des jeunes et de l’entrepreneuriat. Ces rencontres favorisent également les échanges BtoB, offrant une plateforme propice aux opportunités professionnelles.

Depuis sa création en 1986, l’EMSI s’engage à suivre l’évolution du marché de l’emploi en actualisant constamment ses programmes pour répondre aux besoins des entreprises. Avec 18 campus et 6 centres de carrières, les 13 000 étudiants bénéficient d’un accompagnement personnalisé pour faciliter et assurer leur insertion professionnelle. Actuellement, l’EMSI dispose d’un réseau de plus de 160 entreprises partenaires et compte plus de 18 000 lauréats insérés dans des entreprises nationales et internationales de renom. La Caravane de l’emploi a fait son départ à Casablanca le 19 décembre 2023, et se poursuivra le 18 janvier 2024, à Rabat à partir de 09H30 au Sofitel à Rabat.