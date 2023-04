Elargissement du bouclier nucléaire russe : Minsk sous le parapluie de Moscou

Les armes nucléaires tactiques seront déployées plus près des frontières occidentales du territoire biélorusse, a déclaré l’ambassadeur russe en Biélorussie sur la chaîne de télévision STV. B. Gryzlov a rappelé que, selon le Président russe, la construction du dépôt destiné à ces armes sera achevée d’ici le 1er juillet. « Elles [les armes nucléaires, ndlr] seront placées près des frontières occidentales de cet État allié et renforceront la capacité à assurer notre sécurité », a noté le diplomate.

Le diplomate a également souligné que cette question suscitait beaucoup d’agitation en Occident, mais il s’est dit convaincu qu’il s’agissait d’une bonne chose. Et a précisé que les pays étrangers ont enfin commencé à prêter attention à la nécessité d’une certaine parité. À titre d’exemple, l’ambassadeur a cité le déploiement d’armes nucléaires US en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Turquie. « Nous devons également prendre des mesures qui renforceront la sécurité de notre État allié », a-t-il souligné.

Le 25 mars, dans un entretien accordé à la chaîne Rossiya 24, Vladimir Poutine a fait savoir que la Russie devait achever la construction d’un dépôt destiné aux armes nucléaires tactiques russes sur le territoire biélorusse d’ici le 1er juillet.

D’après lui, en déployant ces armes en Biélorussie, Moscou « fait ce que les États-Unis ont fait depuis des décennies ». Le Président russe a souligné que les aérodromes biélorusses abritaient déjà dix avions capables de porter des armes nucléaires tactiques à leurs bords.

Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a noté de son côté que les sanctions occidentales n’affecteraient nullement les plans de la Russie.