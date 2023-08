E paiement : Mastercard lance “Apple Pay” au Maroc

“Mastercard, l’un des leaders mondiaux des technologies de paiement, propose aujourd’hui à ses clients Apple Pay, un moyen de paiement plus sûr, plus sécurisé et davantage privé qui permet aux clients d’éviter de remettre leur carte de paiement à quelqu’un d’autre, de manipuler des boutons physiques ou d’échanger de l’argent liquide – et qui utilise la puissance de l’iPhone pour protéger chaque transaction”, indique un communiqué de l’entreprise.

Au Maroc, les clients peuvent désormais simplement approcher leur iPhone ou leur Apple Watch d’un terminal de paiement pour effectuer un paiement sans contact. Chaque achat avec Apple Pay est sécurisé car il est authentifié par Face ID, Touch ID ou le code d’accès de l’appareil, ainsi que par un code de sécurité dynamique unique utilisé une seule fois. Apple Pay est accepté dans les épiceries, les pharmacies, les restaurants, les cafés, les magasins de détail et bien d’autres endroits.

“Nous sommes ravis d’apporter Apple Pay et d’élargir les paiements sans contact disponibles pour les consommateurs au Maroc. Apple Pay allie commodité et tranquillité d’esprit en offrant plus de choix et en rendant les paiements numériques sécurisés plus accessibles à un plus grand nombre de personnes à travers le pays”, a commenté Bassem Gharsalli, Vice-Président, Directeur Général Afrique du Nord-Ouest chez Mastercard.

A noter que pour les clients Mastercard au Maroc, Apple Pay est actuellement disponible avec les cartes de crédit et de débit du Crédit Agricole du Maroc (CAM), de CIH Bank et L’Banka Lik d’Attijariwafa Bank.