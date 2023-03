E-commerce : Un facteur d’inclusion sociale, selon le PCNS

Le commerce électronique a le potentiel d’être un outil puissant pour promouvoir l’inclusion sociale, et ce en donnant l’accès à des biens et à des services à des personnes exclues auparavant de l’économie traditionnelle, ce qui contribue à uniformiser les règles du jeu et offrir de nouvelles possibilités aux groupes marginalisés, a indiqué Youssef Tobi, auteur de ce papier intitulé, “E-commerce et économie digitale au Maroc, un facteur d’inclusion sociale et d’emploi : le contexte, l’approche et les limites”.

Les plateformes de commerce électronique offrent aussi des caractéristiques d’accessibilité aux personnes handicapées et une variété d’options de paiement aux personnes qui n’auraient pas accès aux formes traditionnelles de services bancaires, a précisé Y. Tobi. Le spécialiste des relations internationales a noté cependant que le commerce électronique peut également renforcer les inégalités existantes s’il n’est pas correctement réglementé et surveillé, indiquant qu’il est crucial que les décideurs, les entreprises et les autres parties prenantes travaillent ensemble pour veiller à ce que le commerce électronique soit inclusif et accessible à tous.

Le papier a également mis en avant la croissance rapide du secteur du commerce électronique au Maroc, notamment dans la période du confinement lié au Covid-19, ce qui pourrait grandement profiter aux consommateurs et aux entreprises. Toutefois, souligne le papier, en l’absence d’une réglementation adéquate, le secteur peut également avoir des conséquences négatives telles que la fraude, l’exploitation des consommateurs et la monopolisation du marché. Par conséquent, le gouvernement et les organismes de réglementations sont appelés à mettre en place des mesures pour protéger les consommateurs et promouvoir une concurrence équitable dans le secteur du commerce électronique.

A cet égard, l’auteur a cité plusieurs mesures, dont l’application des lois sur la protection des consommateurs, la surveillance des marchés en ligne pour détecter les activités frauduleuses et mettre en œuvre des mesures pour empêcher les grandes entreprises de commerce électronique d’utiliser leur domination du marché pour étouffer la concurrence.

S’agissant de la réglementation du secteur, Y. Tobi a précisé qu’elle devrait être flexible pour s’adapter à la nature en constante évolution de la technologie et du commerce électronique, notant qu’en mettant en œuvre et en appliquant ces règlements, le secteur du commerce électronique peut “continuer de prospérer tout en assurant la sécurité et le bien-être des consommateurs”. Et de soutenir qu’avec les progrès continus de la technologie et le nombre croissant de consommateurs qui se tournent vers les plateformes en ligne pour leurs achats, le commerce électronique devrait continuer de croître et d’évoluer au cours des prochaines années, plus d’entreprises, y compris les petites et moyennes, devront adopter le commerce électronique pour atteindre de nouveaux clients et élargir leur marché.

En outre, l’intégration de nouvelles technologies, telles que l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle et augmentée et le blockchain, peuvent également offrir de nouvelles possibilités et de nouveaux avantages au commerce électronique, comme des expériences de magasinage personnalisées, l’automatisation de la logistique et une sécurité accrue.

Par ailleurs, le papier recommande de tirer parti du potentiel du commerce électronique pour promouvoir l’inclusion sociale en offrant de la formation et de petits prêts aux groupes vulnérables afin qu’ils puissent commencer leurs activités en ligne. Y. Tobi a également souligné l’importance d’encourager les petites entreprises locales à faire des ventes dans le monde entier en les aidant à passer au numérique, en plus d’investir dans des organismes publics de réglementation en charge de la cybersécurité et de la sécurité internet pour assurer un environnement en ligne sécurisé. Il a aussi appelé à promouvoir les sites Web de commerce électronique locaux et mettre en œuvre une structure fiscale pour le fonctionnement des entreprises en ligne, outre la création des formations universitaires dans les domaines du logiciel, de la cybersécurité, pour couvrir la demande du marché.