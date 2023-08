Dossier saharien : S. de Mistura toujours en selle

« M. De Mistura a rendu visite à toutes les parties concernées plus d’une fois depuis qu’il a pris ses fonctions (le 1er novembre 2021, ndlr), comme en témoignent les rapports du secrétaire général sur le Sahara occidental », a précisé le Stéphane Dujarric, porte-parole d’Antonio Guterres, lors du point de presse du jeudi 17 août.

« Il s’est notamment rendu deux fois au Maroc, ainsi qu’auprès d’autres interlocuteurs régionaux. Il a également invité toutes les parties concernées, ainsi que les membres du Groupe des amis du Sahara occidental, à des consultations bilatérales informelles au siège de l’ONU en mars », a rappelé S. Dujarric. « L’Envoyé personnel informera le Conseil de sécurité en octobre, peu après la publication du rapport du Secrétaire général sur le Sahara occidental. Les prochaines visites (de De Mistura) dans la région seront annoncées en temps voulu », a-t-il conclu.

Pour rappel, l’ONU avait démenti le 22 mai dernier les rumeurs de démission u représentant personnel du Patron de l’ONU pour le dossier saharien, affirmant qu’il « prévoit de maintenir et d’intensifier les contacts avec toutes les parties internationales concernées. Des contacts plus larges et dans des formats variés, y compris des visites régionales et des opportunités bilatérales » sont envisagés.

La dernière tournée de l’émissaire de l’ONU dans la région remonte à juillet et septembre 2022, d’abord au Maroc et ensuite en Algérie, Mauritanie et dans les camps de Tindouf.