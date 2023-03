Dossier saharien : Rabat et Phnom Penh sur la même longueur d’ondes

La coopération entre le Maroc et le Cambodge a de l’avenir. Surtout que les deux Royaumes partagent nombre de valeurs communes. Les entretiens entre Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, et Prak Sokhonn, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Cambodge, confirment cet état de fait. En tout cas, la position exprimée par Phnom Penh sur le dossier saharien a de quoi satisfaire Rabat.

« Le Royaume du Cambodge soutient pleinement la souveraineté et l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc et respecte ses efforts pour parvenir à une solution politique négociée à ce conflit régional », a déclaré P. Sokhonn qui effectue une visite officielle au Maroc les 27 et 28 mars 2023, à l’invitation de N. Bourita.

Le communiqué conjoint ayant sanctionné les réunions entre les deux responsables fait ressortir que le ministre des Affaires étrangères cambodgien a également souligné le plein soutien du Cambodge aux efforts entrepris par le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, et son envoyé personnel pour le Sahara, Staffan De Mistura, qui sont en ligne avec les paramètres des résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité relatives à cette question. Le vice-premier ministre cambodgien a salué à cet égard les efforts « sérieux, réalistes et crédibles » déployés par le Maroc.