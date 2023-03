Dossier saharien : Nouakchott joue toujours sur les deux tableaux

Le cœur de la Mauritanie continue à balancer entre le Maroc et les séparatistes du Polisario soutenus par le voisin algérien. Ainsi, au moment où le président Mohamed Cheikh Ould El Ghazouani recevait, mardi 14 mars, un message écrit « de son frère le Président de la République Arabe Sahraouie démocratique, Monsieur Brahim Ghali », comme l’indique une dépêche de l’agence AMI, Mohamed Salem Ould Merzoug, chef de la diplomatie, accordait audience à Hamid Chabar, ambassadeur du royaume à Nouakchott.

Les entretiens entre le diplomate marocain et le ministre mauritanien « ont porté sur les relations de coopération fructueuses existant entre les deux pays et les voies et moyens de les renforcer dans l’intérêt mutuel des deux peuples frères et les questions d’intérêt commun », indique la même source.

Le président M. Ould El Ghazouani assume et défend la reconnaissance par son pays de la RASD, initiative prise en 1984. « La position de mon gouvernement sur la question du Sahara n’a pas changé et ne changera pas, car c’est l’un des principes de la politique étrangère du pays, quels que soient le dirigeant ou l’évolution du dossier », avait-il affirmé en mars 2020 aux médias. Depuis son investiture, en août 2019, trois à quatre messages écrits du chef du Polisario sont adressés à la présidence mauritanienne qui en fait grand cas.

Pour inconfortable qu’elle soit, la position de Nouakchott, entre deux chaises, ne semble guère indisposer ses dirigeants. A Rabat, c’est l’attitude du wait and see qui est, pour l’heure, privilégiée encore …