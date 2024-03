Dossier saharien : La diplomatie russe s’implique

Les entretiens ont porté sur « le développement des relations de partenariat stratégique approfondi » entre les deux pays, indique un communiqué de la diplomatie russe. « Des sujets d’actualité de l’agenda international et régional ont été également abordés, notamment la situation au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et dans la région saharo-sahélienne », souligne la même source.

Cette rencontre intervient quelques jours après la réunion entre M. Bogdanov et Lotfi Bouchaara, ambassadeur du Maroc à Moscou, marquée par « le maintien d’un dialogue politique actif sur les questions de résolution des situations de crise en cours au Moyen-Orient et en Afrique du Nord sur la base des principes clés du droit international et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU », a écrit le ministère russe des Affaires étrangères.

Pour rappel, la diplomatie russe avait reçu, en février, une délégation des séparatistes du Polisario. Brahim Ghali, leader de ce mouvement soutenu par l’Algérie avait exhorté Moscou à jouer un rôle plus important dans le règlement de la question du Sahara.

Sur ce dossier, force est de souligner que Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, avait reçu, le 11 mars à Moscou, Staffan de Mistura, envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental. L’échange entre les deux diplomates a porté « sur l’état et les perspectives du processus de règlement » de ce conflit.

La Russie tente une relance du processus politique au Sahara « en tenant compte des derniers contacts de De Mistura avec tous les acteurs concernés », avait précisé la diplomatie russe.

Sur le terrain, des informations en provenance des provinces sahariennes indiquent que l’hécatombe parmi les responsables militaires du Polisario se poursuit. Ainsi, une frappe imputée à un drone des Forces armées royales (FAR) aurait tué trois éléments du Polisario, dont Hmaida Dabada, nouveau commandant de la 6e région militaire. A bord de deux véhicules, ils projetaient de lancer des missiles sur des positions tenues par les FAR à l’Est du Mur des Sables. Lors de la même opération, sept autres miliciens ont été blessés. Les deux véhicules ont été pulvérisés dans la frappe.

Les trois corps ont été discrètement enterrés, dans les camps de Tindouf en l’absence de tout membre de la direction du Polisario. Cela tranche avec les obsèques, septembre 2023, d’Abba Ali Hammoudi, ex-commandant de la même région militaire, lui aussi liquidé par un drone des FAR. Trois jours de deuil avaient été décrétés par B. Ghali à l’occasion.