Dossier saharien : Caracas déroule le tapis rouge à B. Ghali

L’agence de presse du Polisario qui fait écho de ce déplacement indique que cette visite « s’inscrit dans le cadre de la commémoration de quarante ans de relations diplomatiques » entre le Polisario et la République du Venezuela et « sera l’occasion de renforcer les relations de coopération, de consultation et de coordination conjointe sur diverses questions d’intérêt commun ».

B. Ghali est accompagné, dans cette visite, par une importante délégation composée de Mohamed Sidati et Fatima al-Mahdi, en tant que « ministre des Affaires étrangères » et « ministre de la Coopération », ainsi que Mohamed Salem Rgueiibi et Mohamed Zroug, « ambassadeurs » du Polisario au Venezuela et en Amérique latine et Caraïbes.

Le Venezuela reconnaît depuis août 1982 la fantomatique RASD. En janvier dernier, Caracas avait même dépêché un nouvel « ambassadeur » auprès du Polisario. En juin 2022, la question du Sahara occidental a été au menu des entretiens à Alger entre le président vénézuélien, Nicolas Maduro et son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune.