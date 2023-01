Données personnelles : L’ONCF rejoint le programme DATA-TIKA de la CNDP

Paraphée par le président de la CNDP, Omar Seghrouchni, et le directeur général de l’ONCF, Mohamed Rabie Khlie, cette convention vient formaliser l’adhésion de l’ONCF à ce programme lancé le 9 juillet 2020, dans le but d’accompagner la mise en conformité des différents établissements en matière de protection des données à caractère personnel.

Dans une déclaration à cette occasion, la chargée de la coordination des programmes DATA-TIKA au sein de la CNDP, Firdaous Methqal a indiqué que cette convention comprend trois principaux volets, dont le premier concerne la conformité de l’ONCF à la loi 09-08, à travers un accompagnement général à l’Office dans ce sens. Pour cela, a-t-elle ajouté, des formations vont être déployées pour accompagner les ressources humaines de l’Office en matière de protection des données. Le deuxième volet porte sur le principe de la “Privacy by Design”.

Ainsi, la CNDP va mener une réflexion avec l’ONCF autour de ses futurs projets, afin de mesurer leur conformité à la loi 09-08 dès leur conception, a-t-elle noté. L’objectif est de faire émerger des sujets de réflexion et des problématiques concernant les activités de l’ONCF, a relevé la responsable des programmes DATA-TIKA, assurant qu’ils vont être formalisées par la suite dans le troisième volet sous forme de lignes directrices afin de pouvoir cadrer les traitements et les pratiques liés à la protection de données à caractère personnel liées à l’activité de l’ONCF.

Pour sa part, Sophia Saoudi, chef de service études et analyses au sein de la direction juridique et contrôle de l’ONCF, a fait savoir que cette convention a pour principal objectif d’assurer la conformité de l’ONCF aux dispositions de la loi 09-08 relative à la protection des données à caractère personnel. Cette convention, a-t-elle assuré, vise également à établir des lignes directrices afin de permettre à l’ONCF d’assurer la protection des données des citoyens et de toutes les parties prenantes dans l’écosystème numérique de l’Office.