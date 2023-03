“Doing Business Tangier-Tétouan-Al Hoceima” : Le CRI amorce sa tournée

Le premier stop de cette initiative communautaire, prévu le 15 mars à Casablanca, est un rendez-vous incontournable pour les participants pour dénicher des opportunités d’affaires et s’enquérir sur l’offre territoriale de la région pour l’investissement, ainsi que l’ensemble des mécanismes d’incitation et d’accompagnement offerts par l’écosystème du CRI, indique un communiqué.

Cet événement, animé par des hauts responsables et acteurs économiques régionaux et nationaux, sera d’une grande utilité pour tous ceux qui souhaitent s’ouvrir sur de nouveaux horizons et profiter des avantages de la région en tant que hub économique de compétitivité internationale. Cette manifestation, qui connaîtra la participation de plus de 300 hommes d’affaires, sera également une excellente occasion pour les rencontres B2B entres professionnels et investisseurs portant de l’intérêt pour la région TTA avec des opportunités illimitées, précise la même source.

A travers cette rencontre, le CRI-TTA et ses partenaires présenteront aux participants d’une manière concrète, transparente et détaillée l’offre territoriale de la région destinée à l’investissement sur les volets foncier, incitations, financement, accompagnement, ressources humaines, coûts de facteurs de production, infrastructures d’accueil, écosystèmes et cadre de vie.