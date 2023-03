Distinction : Nt7arko w Nktachfo by MDJS, meilleure campagne phygitale à l’African Digital Summit

Ce prix récompense la capacité d’une marque à déployer une campagne sur plusieurs canaux à la fois digital, médias classiques et en point de vente, indique la MDJS dans un communiqué. Lancé en septembre 2021 par la MDJS, Nt7arko w Nktachfo est un dispositif inédit qui permet au grand public d’explorer, à travers l’application Nt7arko, 10 itinéraires culturels et touristiques dans 7 villes marocaines. Ils permettent de découvrir les joyaux architecturaux, les musées, les sites patrimoniaux, l’histoire et les monuments de chaque cité à une seule condition : bouger !

L’utilisateur est en effet invité à marcher, courir ou pédaler pour suivre l’itinéraire GPS contenu dans l’application. Chaque circuit est constitué en moyenne de 10 escales qui permettent, à travers une description audio, de découvrir l’histoire et l’intérêt esthétique ou culturel de chaque site Le lancement de l’application mobile était accompagné d’une campagne de communication multi-support, et notamment d’un programme télévisé, diffusé chaque mardi et jeudi sur 2M.

Hicham Masrar, ambassadeur de la marque, y expérimente les 10 circuits proposés sur l’application. De Tanger à Essaouira, en passant par Casablanca, Meknès, Volubilis, Marrakech et Rabat, l’application offre un véritable voyage riche en apprentissage, en découverte et en émotions. « Nous sommes ravis de cette distinction.

Nt7arko w Nktachfo est « un programme qui nous tient particulièrement à cœur, explique Khadija Boudali, Directrice Marketing et Communication de la MDJS. Nos villes regorgent de sites historiques, culturels et patrimoniaux. Mais pour les découvrir et les apprécier à leur juste valeur, il faut souvent marcher, s’en approcher, prendre le temps de contempler et de comprendre. L’application Nt7arko w Nktachfo répond à ces deux ambitions : bouger et découvrir », conclut-elle. D’autres saisons du programme ainsi que des mises à jour de l’application sont prévues en 2023 pour proposer davantage de circuits dans d’autres villes et régions marocaines.