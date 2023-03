Distinction : Gear9 et Bank Al Yousr récompensés par le prix international du marketing automation

Cette cérémonie annuelle rend hommage à l’excellence dans les domaines de la transformation digitale, du commerce, du marketing et de la publicité mobiles, indique un communiqué conjoint de Gear9 et Bank Al Yousr.

Les Mobiles d’or s’attache ainsi, depuis 2017, à célébrer les entreprises, annonceurs, agences, éditeurs, opérateurs et fournisseurs de solutions techniques et d’expertises, qui ont accompagné l’évolution des technologies mobiles et développé les meilleures pratiques en la matière.

Le Prix International du Marketing Automation attribué à Gear9 et Bank Al Yousr confirme la position de leader de Gear9 dans l’innovation au service du secteur financier, après avoir fait ses preuves dans les secteurs des télécommunications et de l’automobile. Cette récompense atteste aussi de la position de Bank Al Yousr, en tant qu’acteur financier, mettant l’orientation qualité de service, au centre de ses préoccupations et l’expérience client comme déterminant de sa réussite à l’ère du digital, où le client est en quête d’expériences fluides avec plus d’autonomie, de souplesse et de personnalisation.