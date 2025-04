Disparition de la Belgique : Ce que propose M. Bosma, la Wallonie à la France et la Flandre aux Pays-Bas !

La Wallonie à la France, la Flandre aux Pays-Bas : telle est la proposition qu’aurait formulée par M. Bosma, président de la Seconde chambre des États généraux (chambre basse du parlement), lors d’un diner début février avec François Alabrune, ambassadeur de France, a affirmé dans une chronique, Petra de Koning, journaliste de NRC. « Les Pays-Bas veulent que la Flandre les rejoigne. La Wallonie pourra alors aller en France » aurait, d’après cette source, déclaré le parlementaire. Propos qui auraient « stupéfié » les autres participants de ce « diner de députés » auquel participait le haut fonctionnaire français. L’information a rapidement fait les choux gras des médias belges et néerlandais, d’autant plus que M. Bosma n’aurait pas nié avoir fait cette déclaration. « Lors d’une soirée comme celle-là, on parle de politique et de choses qui pourraient éventuellement arriver, oui » a-t-il expliqué, selon des propos cités par P. de Koning.

M. Bosma est membre du Parti pour la liberté (PVV), fondé et présidé par Geert Wilders, parti de la coalition au pouvoir comptant le plus d’élus à la chambre basse. L’unification des Pays-Bas et de la Flandre, afin de créer un État basé sur la langue néerlandaise, est une thématique récurrente au sein de la droite radicale aux Pays-Bas. Un concept qui trouve un certain écho, côté belge, au sein du parti Vlaams Belang, qui prône l’indépendance de la Flandre, mais également chez l’actuel Premier ministre belge, Bart De Wever, membre de la Nouvelle Alliance flamande (N-VA). « Si je pouvais mourir en tant que Néerlandais du Sud, je mourrais plus heureux qu’en tant que Belge », avait-il déclaré en juillet 2021 sur une chaîne de télévision belge néerlandophone. « En 1993, j’étais déjà co-organisateur d’une conférence étudiante du Grand Pays-Bas. Je n’ai jamais abandonné ce rêve : que tous les néerlandophones vivraient un jour à nouveau ensemble, dans des Pays-Bas du Nord et du Sud », avait ajouté celui qui était alors député et bourgmestre d’Anvers.