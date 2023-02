Diplomatie parallèle : La chambre des conseillers « partenaire avancé » du PARLACEN

En recevant au Guatémala Ahmed Lakhrif, représentant permanent de la Chambre des Conseillers auprès du parlement centraméricain, A. C. Acevedo a fait savoir qu’il appréciait le rôle joué par la deuxième Chambre du parlement marocain dans le renforcement des relations entre le Royaume et les pays d’Amérique centrale, indique un communiqué de la Chambre des conseillers.

A. Lakhrif a exprimé sa fierté quant aux relations privilégiées unissant le Parlement marocain et le PARLACEN et aux acquis réalisés en peu de temps. Et rappelé les principales étapes ayant marqué ces relations depuis la déclaration de Laâyoune qui a couronné la réunion historique du bureau exécutif du PARLACEN et du bureau de la Chambre des Conseillers, en juillet 2016, dans laquelle cette institution régionale a exprimé son soutien à l’intégrité territoriale du Royaume et à l’intervention pacifique du Maroc pour assurer la libre circulation civile et commerciale via le poste frontière d’El Guerguerate.

Il a aussi évoqué l’obtention par la Chambre des conseillers, en février 2022, du statut de « partenaire avancé » du PARLACEN.

A.C. Acevedo, qui était accompagné des membres du bureau exécutif du PARLACEN, a fait part de la disposition de ce forum parlementaire régional à consolider les relations distinguées entre les deux institutions législatives et à œuvrer pour l’élaboration de programmes au service des intérêts des peuples des deux régions. Mettant en avant, à cet égard, la place du Maroc et sa position géostratégique qui l’érigent en porte d’entrée vers les pays de la région pour davantage de coopération et de rapprochement avec les pays africains et arabes.

A.C. Acevedo a également relevé l’importance de bénéficier des expériences pionnières du Maroc, notamment dans le domaine des énergies alternatives et en matière de politiques liées à la migration, appelant dans ce sens à la concrétisation de la proposition du président de la Chambre des conseillers de tenir un forum parlementaire conjoint traitant des différentes questions liées à la migration.

Evoquant le conflit artificiel autour du Sahara marocain, il a souligné que le PARLACEN soutient toutes les solutions pacifiques et les initiatives visant à promouvoir la coexistence.

A l’issue de cet entretien, M. Lakhrif a pris part aux travaux de l’Assemblée générale du PARLACEN et prêté serment pour le renouvellement de son mandat en tant que représentant permanent de la Chambre des Conseillers auprès du parlement centraméricain, qu’il occupe depuis le 6 janvier 2016.