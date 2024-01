Des Cobra 2 pour les FAR : L’armée de terre se blinde chez les Turcs

Le groupe Otokar avait révélé, le 14 décembre 2023 sur les réseaux sociaux, « avoir reçu une commande étrangère de véhicules blindés 4×4 d’une valeur d’environ 136 millions de dollars. Le contrat comprend également des pièces de rechange, du matériel de maintenance et des services de formation, les livraisons des véhicules devraient commencer à la fin de cette année et s’achever par lots dans un délai d’un an ».

Le Cobra est un véhicule blindé développé par la société turque Otokar, dont le premier exemplaire est sorti d’usine en 1997, destiné à l’armée de ce pays. Il peut être utilisé pour les véhicules blindés de transport de troupes, les véhicules antichar, la reconnaissance, la surveillance au sol, l’observation avancée et les ambulances blindées. La version Cobra 2 peut être équipée de différents types d’armes et de tourelles, comme des mitrailleuses de 12,7 mm, canon de 20 mm, missiles antichar. Sa coque en acier en forme de V offre une protection contre les armes longues, les éclats d’artillerie, les mines antipersonnel et antichar, ainsi que les engins explosifs improvisés.

Par le passé, le Maroc a déjà acquis des drones turcs Bayraktar, actifs dans la zone Sud. Et il ne serait pas étonnant que le Royaume confirme la commande d’hélicoptères de combat biplace « made in Turkey ».