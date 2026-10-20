Dérapages contrôlés des colons israéliens : Amnesty dénonce les attaques antipalestiniennes

Dans un communiqué publié lundi, Heba Morayef, directrice régionale d’Amnesty International pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, a dénoncé les attaques visant les agriculteurs palestiniens, notamment la destruction et le vol de récoltes, ainsi que les restrictions imposées par l’armée israélienne à l’accès aux oliveraies. Selon elle, ces pratiques entraînent des souffrances et des pertes économiques considérables pour les familles palestiniennes.

Amnesty qui exhorte les gouvernements à imposer des sanctions ciblées contre les responsables israéliens pour lesquels il existe des éléments crédibles attestant d’une implication dans de graves violations du droit international, a notamment évoqué deux séries d’attaques survenues dans la région de Ramallah, près des localités de Khirbet Abu Falah et de Taybeh. Vendredi, des dizaines de colons masqués ont attaqué des agriculteurs palestiniens qui récoltaient des olives près d’Abu Falah, incendiant des oliviers et agressant plusieurs personnes. Ce jour même, Heidi Levine, photojournaliste américaine du Washington Post, a également été frappée et hospitalisée pour plusieurs blessures. Son matériel photographique et son téléphone ont été dérobés, selon l’ONG. Des colons ont également attaqué, près de Taybeh, une délégation comprenant des diplomates belges, français et polonais, un maire français, des représentants catholiques et des habitants palestiniens. Un véhicule diplomatique belge aurait été endommagé au cours de l’incident.

H. Morayef a rejeté les déclarations de responsables israéliens présentant ces violences comme les actes isolés de quelques individus. Amnesty International estime que les attaques s’inscrivent dans une politique plus large soutenue par les autorités israéliennes, qui contribue à l’expansion des colonies et au déplacement forcé de Palestiniens.

L’organisation demande aux États de suspendre les échanges commerciaux, les investissements et les formes de coopération qui contribuent au maintien de l’occupation israélienne, ainsi que d’interdire le commerce avec les colonies israéliennes. Elle appelle également à imposer un embargo global sur les armes et les équipements de sécurité destinés à Israël et à soutenir les mécanismes internationaux de justice, notamment les enquêtes de la Cour pénale internationale.