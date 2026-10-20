Soulèvement de la GEN.Z en France : Les RG dans de mauvais draps…

Dans des échanges écrits datés du 18 octobre et consultés par le média d’investigation, un commissaire du renseignement territorial aurait dénoncé des demandes visant à mettre en cause LFI, malgré l’absence, selon lui, d’éléments établissant sa responsabilité. « Quand on nous demande texto d’écrire que c’est LFI qui est derrière le mouvement alors que c’est objectivement faux de l’avis général des RT [Renseignements territoriaux], forcément on a des décisions politiques », aurait-il déclaré à ses collègues.

Interrogé par Mediapart, le ministère de l’Intérieur a démenti avoir donné de telles consignes. Réagissant à ces révélations sur le réseau social américain X, Manuel Bompard, coordinateur national de La France insoumise, a dénoncé une « véritable affaire d’État ». « L’article de Mediapart de ce soir est d’une très grande importance », a-t-il écrit, accusant le gouvernement de manipuler les services de renseignement pour imputer à tort à son mouvement des actes dont il n’est pas responsable.

L’enquête a également été évoquée lundi soir à l’Assemblée nationale, lors d’une audition de Gérald Darmanin, ministre de la Justice, consacrée au budget de son ministère. Gabrielle Cathala, députée insoumise, a directement interpellé le garde des Sceaux sur les accusations de manipulation des renseignements. « Qu’en pensez-vous, Monsieur le ministre, que votre gouvernement manipule des notes du renseignement ? », lui a-t-elle demandé, en référence aux révélations de Mediapart. G. Darmanin a répliqué en mettant en cause le parti de Jean-Luc Mélenchon. « Vous êtes, vous et votre mouvement politique, un souci de désordre pour le pays », a-t-il déclaré, reprochant également aux élus insoumis leur attitude à l’égard des forces de l’ordre.

Ces échanges interviennent dans un contexte de tensions entre le gouvernement et La France insoumise, régulièrement mise en cause par l’exécutif depuis le début des mobilisations lycéennes en septembre. Sébastien Lecornu, Premier ministre, a notamment accusé le « mouvement de l’ultragauche » de chercher à organiser un « désordre profond » dans le pays jusqu’à l’élection présidentielle. Laurent Nuñez, ministre de l’Intérieur, a pour sa part, affirmé que de nombreux militants de l’ultragauche avaient été identifiés lors des manifestations du 17 octobre, marquées par des pillages, des incendies et des affrontements avec les forces de l’ordre. Le ministère de l’Intérieur a maintenu auprès de Mediapart que les personnes interpellées s’étaient, pour beaucoup, agrégées à des militants d’ultragauche identifiés par les services de renseignement, tout en affirmant que ces derniers avaient évité les interpellations.

Les accusations gouvernementales ont toutefois été nuancées par Laure Beccuau, procureure de Paris. Interrogée lundi matin sur TF1, la magistrate a affirmé ne pouvoir « absolument pas confirmer » que les auteurs des violences commises à Paris le 17 octobre étaient des personnes politiquement proches de l’ultragauche. Elle a précisé que les personnes placées en garde à vue étaient, dans leur grande majorité, peu connues des services de police et ne formulaient pas de revendications politiques.

Selon Mediapart, plusieurs responsables policiers et du renseignement contestent également l’idée d’une responsabilité générale de La France insoumise dans les violences. Un responsable national d’une organisation syndicale de police cité par le média estime notamment que l’ultragauche représenterait environ 20 % des personnes impliquées dans les incidents, contre 80 % de pillards auxquels aucune appartenance politique particulière ne serait attribuée. Le média fait également état de réserves concernant plusieurs notes de renseignement utilisées pour établir un lien entre les mobilisations lycéennes et certaines organisations politiques.

Une note de la Direction du renseignement de la préfecture de police de Paris (DRPP), datée du 28 septembre et précédemment révélée par Le Monde, avait notamment été invoquée pour étayer les accusations visant l’extrême gauche. Selon Mediapart, plusieurs sources policières et administratives remettent en question la portée de ces analyses, estimant que la présence de militants ou de responsables politiques dans les manifestations ne permet pas d’établir leur responsabilité dans les violences.

Désinformation israélienne

Par ailleurs, une analyse de réseau X menée par l’unité Open Source d’Al Jazeera durant les manifestations du 17 octobre en France a révélé l’implication d’un réseau de comptes numériques liés à Israël et à l’extrême-droite européenne dans une vaste campagne de désinformation qui vise à les associer à la reconnaissance par la France de l’État de Palestine. Al Jazeera a observé la diffusion d’images et de vidéos ayant recueilli des dizaines de millions de vues, prétendument récentes et issues des manifestations françaises, établissant un lien entre la colère des rues françaises et l’annonce par le président Emmanuel Macron de la reconnaissance officielle par son pays de l’État de Palestine en septembre 2025.

Les images se sont propagées sur des comptes suivis par des millions de personnes sur la plateforme X, avec des affirmations suivant presque le même schéma : des militants pro-palestiniens en tête, le drapeau palestinien apparaissant au milieu des incendies et des émeutes, la disparition notable du drapeau français au milieu des manifestations et des publications menaçant le reste des pays européens du même sort.

Selon Al Jazeera, tout a commencé avec le compte X du chercheur israélien Eli David, qui a publié une photo montrant une personne brandissant le drapeau palestinien dans une rue en proie à des troubles, tandis que des flammes engloutissaient un bâtiment, et l’a accompagnée du commentaire : « Félicitations à la France pour la reconnaissance de ce drapeau par la Palestine. » L’image a également été publiée par le compte d’information populaire « Vesgrad 24 » et a cumulé plus d’un million de vues en quelques heures. Elle était présentée comme provenant des émeutes massives qui ont eu lieu en France, et le compte qualifiait le drapeau palestinien de « drapeau de violence ».

Selon Al Jazeera, des dizaines de comptes ont relayé l’information, lançant une attaque contre les Palestiniens et les immigrés, décrivant la situation comme « l’importation du tiers monde en France sous les bannières de la diversité et de la compassion », et affirmant que « la France est en train de brûler ». D’autres comptes l’ont également publié dans le contexte où la France était « le premier pays du G7 à reconnaître la Palestine, et maintenant ils brûlent les rues au nom de la Palestine ».

L’unité open-source d’Al Jazeera qui a enquêté sur les deux images à l’aide de l’outil de vérification de contenu généré d’OpenAI a fourni la preuve concluante que les fichiers avaient été créés à l’aide des outils d’intelligence artificielle de la société, confirmant ainsi qu’elles sont falsifiées. L’unité d’Al Jazeera a également enquêté sur des vidéos soi-disant filmées récemment lors des manifestations françaises, et qui ont recueilli des dizaines de millions de vues.

La première vidéo, devenue virale, affirmait que le drapeau palestinien avait été hissé sur la tour Eiffel en lien avec les manifestations françaises, avec des commentaires indignés attaquant la reconnaissance par la France de l’État de Palestine et tenant Emmanuel Macron responsable de la « destruction de Paris » et de sa « prise de contrôle sans combat », accusant les immigrés de « coloniser la tour Eiffel » et prédisant la chute de l’Europe et le déclin du libéralisme français au profit du contrôle des immigrés. L’enquête a révélé que la vidéo était un montage, sur la base d’éléments visuels, d’un examen technique et de l’accès à sa source originale. En examinant la scène de plus près, elle révèle un défaut visuel évident : c’est le drapeau jordanien qui flotte au-dessus de la tour, et non le drapeau palestinien.

Un examen utilisant l’outil AI Video Detector, spécialisé dans la détection des vidéos générées par l’IA, a révélé que le clip avait été généré avec une probabilité de 85 %, avec de fortes indications de génération dans l’image à 100 % et dans le mouvement jusqu’à 55 %. En effectuant une recherche inversée de la vidéo, l’unité d’Al Jazeera a retrouvé sa source originale, à savoir un compte Instagram appelé « Jaranor Films ». Ce compte indiquait explicitement que tout son contenu était généré par une intelligence artificielle, mais d’autres comptes l’ont exploité et présenté dans un contexte différent.

Une autre vidéo largement diffusée a été publiée par un compte israélien nommé Gabriel Yerushalmi, dans laquelle il affirme que les drapeaux français étaient totalement absents des manifestations étudiantes et sociales en France, tandis que des drapeaux palestiniens, syriens et algériens étaient hissés. Mais la vidéo est en réalité trompeuse, car une recherche d’image inversée a révélé qu’elle est ancienne, remontant à la participation d’environ 15 000 personnes à une manifestation de solidarité avec la Palestine place de la République à Paris le 26 mai 2025.

Une troisième vidéo, comparable à une scène vue ailleurs et intitulée « Le peuple français aime la Palestine, la France est au bord d’une grande révolution », a suscité de nombreuses réactions. Cependant, des recherches ont également révélé que la vidéo était ancienne, une version publiée sur X, datée du 1er juin 2024, montrant une manifestation pro-palestinienne à Lyon, en France. Cela suggère une tendance à réutiliser d’anciennes images de solidarité avec la Palestine et à les associer aux manifestations actuelles.

Pour comprendre la nature de ces échanges, l’unité d’Al Jazeera a analysé un échantillon de 5 000 publications datées du 18 octobre, révélant une présence notable de comptes israéliens qui ont reconnecté la reconnaissance française de l’État de Palestine avec des scènes de troubles et de manifestations. Pour identifier les relations entre les comptes qui ont publié et amplifié ces récits, l’unité a collecté un échantillon de 10 000 tweets et a analysé les liens entre eux à l’aide d’un logiciel spécialisé dans la cartographie des relations numériques. Les résultats ont révélé un réseau de 2 893 comptes, liés entre eux par 3 326 connexions, basées sur le partage, la citation, la réponse et le marquage.

En mesurant les interactions et les liens directs au sein du réseau, Elon Levy, ancien porte-parole du gouvernement israélien, arrive en tête de liste des comptes les plus influents, suivi par Hillel Neuer, militant pro-israélien des droits de l’homme, puis par le compte pro-israélien « Jack TheRippler », le compte israélien « Blue white » et le militant britannique d’extrême droite « Tommy Robinson ». La liste comprenait le compte de l’universitaire israélien Eli David, le compte pro-israélien « Spain4Israel » en Espagne, ainsi que le compte du Dr Malouf, figure de proue de la droite, de la militante anti-immigration de droite Heidi Bachram et le compte espagnol d’extrême droite « capitana espana ».

Selon Al Jazeera, la représentation visuelle du réseau révèle la formation d’un « front numérique » unifié qui combine la propagande israélienne et la rhétorique anti-immigration de la droite européenne ; ils se sont rencontrés autour d’un objectif commun qui dépasse les limites de la crise française, consistant à exploiter les troubles internes pour remodeler le discours public et à présenter la solidarité avec la Palestine comme une menace pour la stabilité de l’Europe et ses valeurs.