Dénonçant l’alignement des USA sur Israël : La Chine soutient la lutte de libération de la Palestine

Le ministère chinois des Affaires étrangères a assuré, lundi 26 février, que les États-Unis devraient « prendre des mesures pour jouer un rôle constructif afin de mettre fin à la guerre » dans la bande de Gaza et atténuer la crise humanitaire.

Dans un discours prononcé lors de la 60e Conférence sur la sécurité à Munich, le 18 février dernier, Wang Yi, ministre chinois des Affaires étrangères, avait appelé à accélérer les efforts pour établir un État palestinien indépendant. Il a souligné que la Palestine n’a jamais obtenu ses droits nationaux légitimes et n’a pas établi un État indépendant, soulignant que « c’est la racine de tous les problèmes et l’essence du problème du Moyen-Orient ». Il a également déclaré que « les États-Unis doivent travailler sérieusement pour renforcer le cessez-le-feu et la solution à deux États ».

Il y a quelques jours, Ma Xin Min, conseiller juridique du ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré lors de son plaidoyer devant la Cour internationale de Justice (CIJ) que l’occupation israélienne des territoires palestiniens est « illégale », ajoutant que « les Palestiniens ont le droit recourir à la lutte armée contre Israël ».

« Dans sa quête à l’autodétermination, le peuple palestinien a le droit de recourir à la force pour résister à l’oppression étrangère et achever la création d’un Etat palestinien », a déclaré M. Xin Min. Il a également souligné que « de nombreuses autres résolutions reconnaissent la légitimité de la lutte par tous les moyens disponibles, y compris la lutte armée des peuples soumis au contrôle colonial ou à l’occupation étrangère pour obtenir le droit à l’autodétermination ».

Dans ce contexte, le responsable chinois a souligné que ce que font les Palestiniens « n’est pas du terrorisme, mais plutôt une lutte armée légitime ».