Déni du fait palestinien : Rabat « préoccupé » par les dérives de Tel-Aviv

Lors de sa rencontre avec Olivia Ragnaghnèwendé Rouamba, ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères, a souligné que « le Maroc rejette toujours tout acte irresponsable ou incitateur ou qui pourrait avoir un effet négatif ».

Le diplomate marocain a ainsi souligné que le Maroc, dont le Roi Mohammed VI préside le Comité Al Qods, insiste toujours sur le fait que le dialogue et les négociations sont la seule solution pour parvenir à une solution définitive à la question palestinienne dans le cadre du respect des droits légitimes du peuple palestinien à établir son État sur les frontières de 1967 et Jérusalem-Est comme capitale qui vit côte à côte, tranquillement et en coopération avec Israël. Cette position, poursuit Nasser Bourita, s’applique avec la légitimité internationale, l’initiative de paix arabe et les résolutions du Conseil de sécurité.

N. Bourita a souligné que le Maroc rejette toujours les actions unilatérales qui ne peuvent que nous éloigner d’une solution, mais soutient toutes les initiatives qui peuvent inciter au calme pour trouver une solution selon l’approche internationalement convenue, à savoir la solution de deux États.