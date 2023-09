Delta Holding : Le RNPG progresse à deux chiffres à fin juin 2023

Le résultat net consolidé, lui, s’est établi à 92 MDH, en augmentation de 14%, indique un communiqué de la société, dont le Conseil d’Administration s’est réuni le 19 septembre 2023 sous la Présidence de Fouad Fahim, pour examiner les activités du groupe durant le 1er semestre 2023 et arrêter les comptes sociaux et consolidés y afférents.

Concernant le carnet de commandes restant à exécuter à l’issue de ce S1-2023, il s’élève à 2.752 MDH, ce qui représente 10 mois de chiffre d’affaires. En outre, Delta Holding fait savoir que le chiffre d’affaires consolidé a progressé de 4% par rapport au S1-2022, pour atteindre 1.323 MDH, avec un résultat d’exploitation consolidé de 137 MDH en progression de 9%.

En social, le résultat net a augmenté de 38% à 141 MDH à fin juin 2023.

Côté perspectives, le groupe, grâce à l’expertise développée par ses filiales et l’engagement de ses collaborateurs, reste confiant dans sa capacité à maintenir son développement et sa croissance responsable dans le respect de ses engagements sociaux et environnementaux.