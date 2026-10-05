Dans le sillage de la ruée vers Sebta : Le couple royal espagnol dans les Présides

Ángel Víctor Torres, ministre espagnol de la Politique territoriale, a annoncé que l’opération avait permis le transfert de plus de 1 100 migrants vers des centres spécialisés. Environ 900 autres ont préféré retourner volontairement au Maroc, rapportent les médias espagnols. Dans un message publié sur le réseau X, le responsable a indiqué que l’opération, lancée dès l’aube et poursuivie jusqu’au soir, s’était déroulée « avec succès et sans incident ». Il a précisé que plusieurs centaines d’agents de diverses unités de sécurité ont participé à l’évacuation et au transfert des migrants vers des installations d’accueil.

L’évacuation de « El Trampolín » suit celle d’un autre camp installé sur la plage de Benítez à Sebta, où des centaines de migrants ont aussi été transférés vers des centres d’accueil, tandis qu’environ 200 autres ont choisi de retourner volontairement au Maroc, d’après des données antérieures.

Le camp « El Trampolín » est l’un des principaux lieux de rassemblement des migrants à Sebta, posant un défi aux autorités espagnoles dans un contexte de hausse du nombre de résidents et d’inquiétudes quant à leurs conditions d’hébergement. Près de 3 000 personnes vivaient là depuis deux mois, sous des tentes et abris de fortune. Un porte-parole du ministère de l’Intérieur espagnol précise que leur situation sera évaluée dans ces installations temporaires, avec la possibilité d’un retour au Maroc.

L’opération précède la visite du roi Felipe VI et de la reine Letizia dans les villes de Sebta et Melilla, revendiquées par le Maroc, les 13 et 14 octobre. Ce sera leur première visite depuis que Felipe VI a accédé au trône en juin 2014. Convenue par le gouvernement et la Maison royale, il s’agira seulement de la deuxième visite de souverains espagnols dans ces villes depuis le retour à la monarchie, après celle de Juan Carlos Ier et de la reine Sofía en novembre 2007. Rabat qui s’est déjà insurgé contre ce genre de déplacements qui confortent la thèse coloniale n’a toujours pas réagi.

P. Sanchez fragilisé

Le gouvernement socialiste espagnol qui a été secoué par la ruée vers Sebta au point de le pousser à nourrir un discours souverainiste a essuyé vendredi un sérieux revers à la Chambre des députés. Grâce aux voix du Parti populaire (PP), de Vox et de Junts, deux décrets ministériels sur le logement ont été rejetés. Ces mesures avaient été approuvées précipitamment la semaine précédente, dans un contexte marqué par la polémique liée à l’expulsion forcée de María del Carmen Abascal, 87 ans, de son logement madrilène qu’elle occupait depuis 1956.

Ce rejet vient s’ajouter aux répercussions politiques de la crise migratoire, ravivant les spéculations sur la possibilité d’élections législatives anticipées. « Le gouvernement prépare déjà des élections anticipées, en attendant la confirmation de la date par Sánchez », pronostiquait El Periodico dans sa livraison de dimanche. « Certains ministres socialistes avouent ne pas être convaincus par cette « manœuvre » », note-t-il. « Toutefois, la décision semble déjà prise, en attendant que Pedro Sánchez fixe la date des élections anticipées ; une inconnue qui pourrait être levée dès 8 heures ce lundi », affirme le journal. Radio Cadena SER, proche des socialistes, avance déjà la date du 29 novembre pour un éventuel nouveau scrutin.

Depuis quelques mois, Pedro Sánchez a perdu sa fragile majorité parlementaire, surtout après la décision de Junts de rompre son pacte d’alliance avec le PSOE après les élections législatives de juillet 2023. Ce parti indépendantiste catalan s’est rapproché du Parti populaire et de Vox.

Après la défaite du PSOE aux élections régionales et municipales de mai 2023, P. Sánchez avait dissous la Chambre basse et ordonné des législatives anticipées, ce qui lui a permis de se maintenir au pouvoir jusqu’à présent.