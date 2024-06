D. Trump déclaré coupable à New-York : Son avocat envisage de faire appel

D. Trump a été reconnu coupable le 30 mai de 34 chefs d’accusation dans l’affaire des paiements dissimulés de 130 000 dollars à l’ex-star du X Stormy Daniels lors de la campagne présidentielle de 2016, afin de taire une liaison datant de 2006. L’ancien président a dénoncé en sortant du tribunal un procès « truqué », déclarant que le « vrai verdict » se tiendrait le 5 novembre prochain, jour de l’élection. Le juge Juan Merchan a fixé le prononcé de la peine au 11 juillet. « J’ai pu constater à quel point vous étiez impliqués », a par ailleurs déclaré le magistrat au jury, reconnaissant qu’ils avaient accompli une « tâche stressante et difficile ».

Todd Blanche, principal avocat du magnat dans ce dossier, a fait savoir sur CNN qu’il comptait faire appel du verdict « dès que possible », après d’autres étapes judiciaires. « À New York, la procédure dit : il y a le prononcé de la peine. Ensuite nous ferons appel.»

C’est un « jour de honte », a regretté Mike Johnson, chef républicain du Congrès. « Les démocrates applaudissent la condamnation du chef du parti adverse sur la base de charges ridicules, fondées sur le témoignage d’un [avocat] condamné et radié du barreau. Il s’agissait d’un exercice purement politique, et non juridique », a-t-il ajouté. « Nul n’est au-dessus des lois », a réagi de son côté l’équipe de campagne de Biden.

Le premier débat entre D. Trump et Joe Biden doit avoir lieu le 27 juin prochain, et le candidat républicain devrait recevoir officiellement, à la convention de Milwaukee du 15 au 18 juillet, l’investiture de son parti.